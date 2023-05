La Juventus non decolla: UFFICIALE, meno di 4 milioni

La Juventus non decolla, la semifinale con il Siviglia ieri sera è stata trasmessa eccezionalmente in chiaro sulla Rai.

I presupposti perché facesse il boom come al solito c’erano tutti. Sia perché la Juventus, inutile ribadirlo, è sempre seguitissima e sia perché di questi tempi le partite in chiaro, ahinoi, scarseggiano. Qualcosa però evidentemente non ha funzionato.

I numeri parlano chiaro e non si può certo dire che i bianconeri stavolta abbiano sfondato. Anzi, i dati relativi allo share raccontano tutt’altro. Poco ha inciso sull’audience il fatto che si trattasse di una gara importante, della semifinale d’andata di Europa League che poi, come sappiamo, si è conclusa sull’1-1. E a nulla è valso neanche il fatto che il match sia stato trasmesso su Rai 1 e a costo zero. Alla fine della fiera, infatti, “solo” 3 milioni e 772mila spettatori si sono goduti lo spettacolo andato in onda sul primo canale.

La Juventus non decolla, share basso per la semifinale con il Siviglia

Un numero che, tradotto in percentuali share, è pericolosamente basso: solo il 18% del pubblico italiano, facendo una media tra primo e secondo tempo, ha scelto di trascorrere il giovedì sera in compagnia di Allegri e dei suoi uomini.

Un flop inaspettato e fortunatamente “solitario”: non capita spesso che i tifosi disertino gli appuntamenti televisivi con la Juventus, tant’è che quella contro il Siviglia è stata una delle partite meno seguite, tra quelle trasmesse in chiaro, dell’intera stagione. Ricordiamo che sarà visibile in chiaro anche la gara di ritorno, in programma giovedì prossimo in Spagna: stavolta toccherà a TV8 trasmettere la semifinale dei bianconeri.