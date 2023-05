Operazione UFFICIALE prima della semifinale: rientra tra sei mesi

Operazione ufficiale a poche ore dalla semifinale: il big rientra in campo tra 6 mesi

Brutte notizie per il Milan di Stefano Pioli, a poche ore dalla fine di ritorno di Champions League contro l’Inter.

I rossoneri perdono Ismael Bennacer ma per un periodo decisamente più lungo rispetto al previsto. Il centrocampista algerino si era fermato nel corso del primo tempo della semifinale di andata contro i nerazzurri, accusando un problema al ginocchio. Al suo posto è entrato Junior Messias e naturalmente l’ex Empoli non si è visto nella successiva gara di campionato contro lo Spezia. Si preannunciava un problema piuttosto serio per il centrocampista ma oggi è arrivata l’ufficialità che naturalmente complica i piani del Milan, anche in vista della prossima stagione. Di seguito il comunicato ufficiale sulle condizioni di Bennacer.

Milan, comunicato ufficiale: stop di 6 mesi per Bennacer

Ismael Bennacer si è sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio destro nella giornata di oggi, proprio nel giorno di Inter-Milan.

Le notizie per il Milan non sono positive: Bennacer starà fuori dal campo almeno 6 mesi e salterà anche la prima parte della prossima stagione. Di seguito il comunicato ufficiale dei rossoneri: “AC Milan comunica che questa mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell’Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi“. Una notizia decisamente pesante per il Milan che sarà costretto anche a cambiare le proprie priorità in tema di calciomercato. Il centrocampista algerino salterà l’inizio della prossima stagione e il club rossonero dovrà, quindi, intervenire sul mercato in questo senso, per cercare di colmare questo vuoto. Se la priorità di Maldini e Massara era la ricerca del nuovo centravanti, adesso le attenzioni potrebbero spostarsi sul centrocampo. L’apposto di Bennacer è stato decisivo in questa stagione e proprio nell’ultima parte di stagione anche i suoi gol si stavano rivelando determinanti. Rete decisiva nell’andata dei quarti di Champions League contro il Napoli, fondamentale per indirizzare la qualificazione. Rete in campionato contro la Lazio a San Siro in uno scontro diretto clue. Adesso il Milan perde uno dei suoi pilastri, a poche ore dal big match contro l’Inter.