L’hanno fatto ancora: clamoroso affare Juventus-Real Madrid

La Juventus cerca di chiudere nel migliore dei modi questa stagione mentre nel frattempo la dirigenza è chiamata a pensare al futuro.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri domani sera scenderà in campo contro l’Empoli nella terzultima giornata del campionato di serie A. L’obiettivo è quello di conquistare più punti possibili e ottenere una delle prime quattro posizioni in graduatoria.

Tuttavia il possibile piazzamento in zona Champions League potrebbe essere cancellato da una eventuale penalizzazione legata al “caso plusvalenze”. Futuro dunque incerto per una Juventus che nel corso dell’estate sarà chiamata ad essere protagonista in chiave calciomercato. Volontà della dirigenza è quella di puntare forte sulla linea verde, lo testimonia anche il fatto che Allegri nel corso di questa stagione ha lanciato diversi elementi della Next Gen tra i titolari. Ma ci saranno anche degli investimenti importanti, in considerazione del fatto che ci sono alcuni elementi della rosa destinati a fare le valigie.

Juventus, il Real punta Vlahovic

Si sta parlando molto nelle ultime ore del fatto che la Juventus possa sacrificare nel prossimo mercato alcuni suoi top player, come ad esempio Dusan Vlahovic oppure Federico Chiesa. Elementi che oggi sono dei cardini della squadra ma che potrebbero essere ceduti di fronte a delle offerte irripetibili.

Per quanto riguarda l’attaccante serbo, AS in Spagna continua a parlare di un forte interessamento del Real Madrid nei suoi confronti. Del resto gli spagnoli devono iniziare a pensare al successore di Benzema e avrebbero individuato nel centravanti della Juve uno degli obiettivi primari per sostituirlo, considerando anche la sua giovane età. I rapporti tra le due società sono ottimi e il Real Madrid punta anche su questo fattore per riuscire a ottenere il prezzo giusto per fare questo investimento. Tuttavia i bianconeri non sembrano intenzionati a cedere il loro gioiello per meno di 80 milioni di euro.