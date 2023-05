Penalizzazione e niente Champions: la Juventus fa saltare il banco

Penalizzazione Juventus, nel giorno della sentenza la società bianconera non sembra intenzionata a mollare nulla. Ecco il modo per far saltare il banco

Nel giorno della sentenza la Juventus non vuole mollare, anzi, rilancia. Sì, la società bianconera non vuole lasciare nulla al caso e secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport sarebbe anche pronta alla battaglia legale.

Intanto da oggi si comincerà a capire quali saranno le possibili mosse della società piemontese, che a quanto pare, ritiene non scontata una penalizzazione che la escluda dalla prossima Champions League. Il problema è quello di avere una sentenza giusta, e non una che per forza di cose debba cacciare la Juve dalle Coppe. E se così avvenisse? Allora, spiega ancora il quotidiano in edicola, i legali sarebbero pronti ad andare di nuovo al Collegio di Garanzia del Coni: se la penalizzazione che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi venisse ritenuta troppo dura, allora sì, la Juve potrebbe rivolgersi nuovamente al Coni.