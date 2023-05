Juventus, Allegri e la scommessa da 10 centesimi: “Esonero”

Sono giorni decisamente bollenti per la Juventus, che deve iniziare a programmare seriamente le sue mosse per il futuro.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che questa stagione si sta chiudendo nel peggiore dei modi per i colori bianconeri. Ovvero senza la conquista di alcun titolo e probabilmente senza poter partecipare alle coppe europee. Il che vuol dire anche dover fare a meno di importanti introiti a livello economico.

Le vicende extra calcistiche che hanno interessato il club di certo non hanno aiutato, anzi proprio la penalizzazione di 10 punti ha fatto scivolare indietro la Juventus, fuori dalla zona Champions League. In estate non sono da escludere cambiamenti, sia sotto l’aspetto dirigenziale che per quanto riguarda la squadra.

Juventus, Vaciago: “Allegri? Situazione in divenire”

Della futura panchina della Juventus se ne sta parlando ormai da diverse settimane, con tanti nomi che sono stati indicati dai rumors come possibili sostituti di Massimiliano Allegri. Da Conte a Zidane, passando per Igor Tudor. L’allenatore juventino è nel mirino della critica e il suo futuro pare essere tornato in discussione nonostante gli altri due anni di contratto.

🎙️@guido_vaciago: "10 centesimi sulla panchina della #Juventus? Dico #Allegri via, ma già fossero 15 i centesimi non so se li scommetterei. E' una situazione tutta in divenire. Non sarà una Juve stellare quella dell'anno prossimo, forse non è la squadra più adatta per Max" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) May 29, 2023

Della conferma di Allegri tutt’altro che scontata ne è convinto anche il giornalista Guido Vaciago, che ai microfoni di “Tutti Convocati” ha detto: “10 centesimi sulla panchina della Juventus? Dico Allegri via, ma già fossero 15 i centesimi non so se li scommetterei. E’ una situazione tutta in divenire. Non sarà una Juve stellare quella dell’anno prossimo, forse non è la squadra più adatta per Max”. Nelle prossime settimane si capirà se verrà confermata o meno la fiducia nell’allenatore livornese.