Triplo ritorno clamoroso, uno in panchina: “Contatti ufficiali Conte-Juventus”

Triplo ritorno clamoroso per la Juventus: uno potrebbe essere in panchina visto che sarebbero iniziati i contatti con Antonio Conte

La sua presenza allo Stadium domenica sera non è stato un caso a quanto pare. Antonio Conte avrebbe infatti iniziato i colloqui con la Juventus per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno sulla panchina bianconera.

L’addio di Agnelli ha riaperto le possibilità di un riavvicinamento, e il fatto che Allegri abbia iniziato le contrattazioni per salutare la società alla fine della stagione è un altro segnale. Insomma, in poche parole, la Juventus si sta muovendo per trovare un nuovo allenatore. E Conte è il primo della lista, almeno secondo quanto riportato dall’insider bianconero Juventino Semper. Ma il ritorno dentro la Continassa potrebbe essere triplo a quanto pare. Sì, ce ne sarebbero altri due in attesa.

Triplo ritorno in bianconero, dentro anche Del Piero e Marchisio

Qualora dovese tornare Conte, ci sarebbe infatti la possibilità concreta di un ritorno in bianconero anche di Marchisio e Del Piero dentro la società. Quello di Chiellini invece al momento sembra essere un poco più lontano.

Non sappiamo onestamente se queste trattative che dovrebbero dare un volto diverso alla Vecchia Signora sono collegate tra di loro, di certo però c’è una cosa: la società si sta muovendo per dare un taglio netto col passato, anche quello recente. Perché Allegri è sicuramente un’espressione di Agnelli e le dimissioni del presidente hanno sicuramente cambiato i piani.