Calciomercato Juventus, accordo a lungo termine: doppio affare in uno

Solo una partita separa la Juventus dalla conclusione della stagione, poi per i bianconeri sarà davvero tempo di pensare al futuro.

I bianconeri di Massimiliano Allegri non parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Questo ormai è un dato risaputo, la penalizzazione di 10 punti inflitta per il “caso plusvalenze” ha fatto scivolare indietro in graduatoria Chiesa e compagni.

L’ultimo match di serie A ci dirà se la Juventus riuscirà quantomeno ad acciuffare un posto in Europa. Poi il campo lascerà spazio alla dirigenza, che dovrà muoversi al più presto per trovare sul mercato le pedine adatte per rinforzare la rosa bianconera. Tanto più ora che con la “manovra stipendi” già patteggiata non arriveranno altre sanzioni in termini di punti. Nè in questo campionato nè nel prossimo. Dunque tanti nuovi calciatori da trovare anche se si dovrà tenere d’occhio sempre il bilancio e il monte ingaggi. Ci saranno meno risorse da spendere, proprio perché non ci saranno gli introiti della Champions.

Juventus, il Tottenham vuole puntare su Kulusevski

I bianconeri hanno però diversi giocatori di proprietà sparsi in giro per l’Italia e per l’Europa. E da loro si cercherà di ricavare un tesoretto da poi reinvestire. Uno dei calciatori per i quali c’è da decidere il futuro è Dejan Kulusevski, quest’anno al Tottenham. Gli Spurs hanno fallito l’accesso all’Europa e dovranno prendere presto decisioni importanti.

Una di queste riguarda proprio lo svedese e per la Juventus sarebbe in arrivo una buona notizia. Come ha scritto infatti “Football London” il Tottenham sarebbe intenzionato ad esercitare l’opzione di acquisto per il trequartista. E lo farebbe accettando una opzione che prevede il trasferimento del calciatore in modo automatico con un accordo a lungo termine che sarebbe stato già concordato. Un bottino importante dunque potrebbe presto entrare nelle casse del club.