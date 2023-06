Giuntoli si libera dal Napoli: la data del suo approdo alla Juve

La Juventus guarda ovviamente al futuro e non potrebbe essere altrimenti visto che ormai, di fatto, questa stagione sta per terminare.

Non sono arrivati i risultati sperati nel corso di questi ultimi mesi. Non si è riusciti a conquistare nessun trofeo e nemmeno quel quarto posto in classifica che avrebbe voluto dire qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Anche se va detto che sul campo Allegri e i suoi ragazzi hanno conquistato i punti che sarebbero stati necessari.

E invece la pesante penalizzazione di 10 punti che la società ha subito relativamente al “caso plusvalenze” ha sparigliato tutto. Facendo finire la Juventus indietro in classifica, fuori dalle posizioni che contano. Si cercherà nell’ultima partita di campionato di riuscire quantomeno a qualificarsi per le altre competizioni europee. Anche se indubbiamente mancheranno a bilancio gli introiti della Champions che sarebbero stati molto importanti anche per programmare le mosse di calciomercato che andranno effettuate.

Juventus, Giuntoli in arrivo: sette giorni per liberarsi dal Napoli

Non solo giocatori in arrivo, ma anche nuove figure dirigenziali che possano far compiere un salto di qualità alla squadra. La Juventus sta cercando con insistenza la figura del nuovo direttore sportivo e ha scelto Cristiano Giuntoli del Napoli quale persona adatta per ricoprire questo delicato ruolo.

Dopo aver portato i partenopei allo scudetto, il dirigente pare intenzionato a scegliere i bianconeri per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. L’ostacolo però è rappresentato dal contratto in essere con il Napoli, che lo lega al club di De Laurentiis fino a giugno 2024. Dovrà trovare dunque un accordo con il suo presidente affinché si possa “liberare” dall’accordo. Come ha spiegato la Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci una svolta in arrivo in tempi abbastanza brevi. Giuntoli infatti punta a risolvere la questione nel giro di una settimana prima di dare il suo sì ufficiale alla Juventus.