Inter-Juventus, è finita: firma e annuncio UFFICIALE

Inter-Juventus, il giocatore era in scadenza di contratto: nerazzurri e bianconeri rimangono così a mani vuote.

La scorsa estate Inter e Juventus se le sono date di santa ragione. Non sul campo, per una volta. Ma in sede di calciomercato. L’oggetto del desiderio era Gleison Bremer, centrale brasiliano del Torino che i nerazzurri corteggiavano già da mesi, considerandolo l’erede di Milan Skriniar, nel caso in cui il difensore slovacco sarebbe stato ceduto.

A spuntarla alla fine sono stati i bianconeri, che nel giro di pochi giorni hanno superato l’offerta dell’Inter e si sono accaparrati il giocatore, lasciando a mani vuote i loro storici rivali. L’ex granata è stato uno dei protagonisti di questa stagione: pur commettendo qualche errore ad oggi è un titolarissimo, uno dei punti fermi della squadra di Massimiliano Allegri. E, tutto sommato, è stato capace di non far rimpiangere i suoi predecessori. Non è da escludere, tuttavia, che Inter e Juve tornino presto a “litigare” per altri obiettivi di mercato comuni. Uno di questi, per esempio, sarebbe potuto essere Ramy Bensebaini, terzino sinistro del Borussia Monchengladbach, in scadenza di contratto.

Inter-Juventus, Bensebaini si accasa al Borussia Dortmund

Nerazzurri e bianconeri però sono arrivati troppo tardi. Bensebaini si è appena accordato con l’altro Borussia, il Dortmund, che ha annunciato il suo ingaggio poche ore fa.

Officiel : Ramy Bensebaini s’est engagé au Borussia Dortmund 🟡⚫️✍️https://t.co/AQ29R3SvxI — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 5, 2023

Il duttile laterale algerino – può giocare anche come centrale o addirittura come mediano – ha apposto la firma su un quadriennale e andrà a prendere il posto di Raphael Guerreiro. Il nazionale portoghese, anche lui prossimo a diventare parametro zero, ha già le valigie in mano e, corteggiatissimo com’è, certamente lascerà il club giallonero. Comincia dunque a pianificare il Borussia Dortmund dopo l’amaro finale di stagione in cui la squadra di Edin Terzic si è vista sfumare il titolo proprio all’ultima giornata di Bundesliga.