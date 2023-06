Dalla Juventus all’Inter: l’ultima ‘marottata’ è diabolica

Blitz di Marotta. Il dirigente dell’Inter è pronto a beffare la Juventus e a prendere il giocatore nel prossimo calciomercato estivo 2023. Ecco gli ultimissimi dettagli su questa trattativa.

Rivoluzione in casa Juventus. La dirigenza ha già salutato Di Maria, Rabiot e Paredes. I tre andranno via e non faranno parte del nuovo progetto bianconero. In attesa della nomina del nuovo direttore sportivo, in pole c’è sempre Cristiano Giuntoli che dovrà prima trovare un accordo per la rescissione con il Napoli, il responsabile dell’area tecnica Calvo è a lavoro in vista della prossima stagione. Intanto, si preannuncia un nuovo duello tra Inter e Juventus. Dopo Bremer, lo scorso anno, c’è un nuovo giocatore nel mirino di entrambe le società. Ecco la mossa di Marotta che, questa volta, vuole beffare i bianconeri.

L’addio di Adrien Rabiot dalla Juventus ha sicuramente spiazzato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese considerava il francese come uno dei suoi uomini migliori. Non è un mistero, infatti, la grande stima che nutriva Max nei confronti dell’ex Psg che adesso dovrà trovare una nuova squadra in vista della prossima stagione. Il suo contratto in scadenza a giugno 2023 non sarà rinnovato, anche a causa delle alte richieste di madame Veronique che oltre ad essere la madre è anche l’agente di Adrien Rabiot. Intanto, si lavora al sostituto del francese: c’è un obiettivo in cima alla lista dei dirigenti della Juventus che vogliono provare ad anticipare la concorrenza. Ma questa volta Marotta è pronto a beffare i bianconeri: ecco svelati tutti i dettagli del perché l’Inter è in vantaggio nella corsa per il giocatore.

Ultime notizie calciomercato Juventus: mossa a sorpresa di Marotta, lo sta prendendo l’Inter

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Juventus rischia il sorpasso per il centrocampista del Sassuolo Frattesi. Marotta è in contatto con Carnevali per prendere il classe 1999 che è un obiettivo di calciomercato di entrambe le società.

Rispetto alla scorsa stagione con Bremer, con i bianconeri che presero il difensore dal Torino ai danni proprio dell’Inter, questa volta Marotta non vuole farsi superare. C’è un rapporto che va avanti da tempo con l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali che ha già dichiarato di voler cedere al miglior offerente Davide Frattesi. Per il momento al Sassuolo è arrivata una sola proposta dalla Premier League, presumibilmente dal Brighton di Roberto De Zerbi. Il club inglese ha la disponibilità economica necessaria per poter anticipare la concorrenza delle italiane ma la volontà di Frattesi è quella di attendere una chiamata della big. Sulle sue tracce oltre alla Juventus c’è anche l’Inter con Marotta che starebbe studiando la mossa migliora per prenderlo e beffare i bianconeri che cercano un sostituto di Rabiot nel prossimo calciomercato estivo 2023. La volontà dei dirigenti è quella di prendere e portare alla Juventus Frattesi anche se prima bisognerà superare la concorrenza di altre società come la stessa Inter.