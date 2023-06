La rinuncia adesso diventa un caso, arriva la smentita: “Fake news”

La rinuncia adesso diventa un caso, l’attaccante bianconero ha negato tutto attraverso i social: “Non iniziate”.

Tra due giorni la finale di Champions League tra Manchester City e Inter in programma a Istanbul farà definitivamente calare il sipario sulla stagione dei club.

Molti giocatori andranno in vacanza, altri invece posticiperanno le ferie per prendere parte agli impegni delle rispettive nazionali. L’Italia di Roberto Mancini, ad esempio, giocherà la Final Four di Nations League nei Paesi Bassi. Ma la scena se la prenderanno anche altri azzurri. Ci riferiamo ovviamente alle selezioni giovanili. In questi giorni, in Argentina, l’Italia Under 20 sta inseguendo il sogno Mondiale: nella notte si contenderà un posto in finale con la Corea del Sud. Poi, dal 21 giugno all’8 luglio, toccherà all’Under 21 di Paolo Nicolato, protagonista della fase finale dell’Europeo 2023, che si disputerà tra Romania e Georgia. Il selezionatore sta proseguendo il lavoro con i convocati, tra cui ci sono anche Tonali, Udogie e Scalvini, oltre all’attaccante della Juventus Moise Kean. Che però oggi è riuscito nuovamente a far parlare di sé. E non in maniera del tutto positiva.

La rinuncia adesso diventa un caso, Kean si difende: “Sono solo fake news”

Nonostante abbia già compiuto 23 anni, il giocatore cresciuto nelle giovanili bianconere è stato chiamato ugualmente da Nicolato. Una convocazione arrivata un po’ a sorpresa, che forse non si aspettava neppure lo stesso Kean.

Fatto sta che oggi il centravanti della Juventus ha lasciato il ritiro della nazionale Under 21 al termine di un breve colloquio con il commissario tecnico. Alla base della sua scelta ci sarebbe la “mancanza di motivazioni”, non si sente motivato ad affrontare quest’avventura. Scelta che ha indubbiamente fatto discutere e attirato l’attenzione dei media. Lo stesso Kean, tuttavia, è appena intervenuto per mettere a tacere le voci con una smentita attraverso i social. “Fake news, non iniziate”, ha scritto sotto un post in cui veniva riportata la notizia della sua “rinuncia” all’Under 21.