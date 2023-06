Scanavino-Allegri, la maschera è caduta: soffiata prima dell’esonero

Scanavino-Allegri, la maschera è caduta: le parole del dirigente non lasciano tranquilli tutti. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni

Scanavino ha confermato Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus un paio di giorni fa. E le parole del dirigente bianconero non hanno lasciato spazio a nessun tipo di interpretazione.

I dubbi però secondo alcuni rimangono, tant’è che non è sicuro, a quanto pare, che il livornese possa rimanere in sella anche la prossima stagione. A istillare questi dubbi ci ha pensato uno speaker di radio bianconera, Quintiliano Giampet, che attraverso Twitter ha spiegato questo: “Continuano a dirmi che la conferma di Allegri non è scontata. Anzi“. Insomma, le dichiarazioni a Sky di Scanavino sarebbero solamente per tranquillizzare un attimo l’ambiente – per quello che si è potuto fare con una conferma che a nessuno piace – e per studiare le mosse per le prossime stagioni. Quello che succederà quindi nelle prossime settimane, o nei prossimi giorni visto che ormai si è in piena programmazione per la prossima stagione non lo sappiamo adesso. Quello che sappiamo è che la Juve ad Allegri lo ha confermato. Poi fidarsi o meno è un altro conto.