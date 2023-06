Calciomercato Juventus, addio Allegri: il biennale è clamoroso

La Juventus ha iniziato ovviamente a programmare il futuro dopo aver chiuso questo campionato con un deludente settimo posto in graduatoria.

Un piazzamento che consente l’accesso alla Conference League, il meno prestigioso dei tornei europei. Va detto che sul campo gli uomini di Allegri avrebbero ottenuto il pass per la Champions, ma la penalizzazione di 10 punti subita per il “caso plusvalenze” alla fine ha fatto finire i bianconeri fuori dalle posizioni che contano.

Adesso al club non resta che lavorare sodo per la stagione che verrà e le prossime settimane si preannunciano molto calde in chiave calciomercato. Alcuni elementi andranno via per fine contratto, altri invece potrebbero essere ceduti altrove. Una cosa è certa, ovvero che non cambieranno le ambizioni di una squadra che vuole tornare a regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria.

Juventus, per Allegri contatto con l’Al Hilal: 20 milioni sul piatto

Al momento la società sembra avere la priorità di scegliere il nuovo direttore sportivo. Figura individuata in Giuntoli, che però ancora non si è liberato dal Napoli, i partenopei non intendono lasciarlo partire. C’è però da sciogliere pure il nodo allenatore, ormai da mesi si parla di un possibile avvicendamento in panchina. Allegri rimarrà o meno al suo posto?

Una domanda che si stanno facendo da tempo i tifosi, con la dirigenza che ha più volte ribadito la fiducia nel tecnico, tra l’altro legato alla Juventus da un contratto per altri due anni. Eppure si vocifera sempre più del ribaltone in arrivo. “Bein Sport” infatti spiega che ci sarebbero stati dei contatti tra l’allenatore e i dirigenti dell’Al Hilan, con un primo incontro a Montecarlo. La formazione saudita, che ha a disposizione dei fondi davvero importanti, avrebbe messo sul piatto un contratto biennale da ben 20 milioni di euro. Attenzione dunque a quel che potrebbe accadere nei prossimi giorni.