Ritorna dopo quattro anni: SOS in corsia, è sempre Juve-Inter

Calciomercato Juventus, un ritorno a Torino dopo cinque anni. Adesso si può fare: tutti i dettagli per il difensore.

Come si legge dall’indiscrezione rilanciata da ‘Il Romanista’, in casa Juventus, si pensa già al possibile rinforzo sulle fasce. I soli Cuadrado, Danilo, Sandro e De Sciglio non possono bastare. Cè bisogno di rinforzi di qualità e capaci di fare la differenza da subito.

Nei vari sondaggi, tra i possibili nomi, è rispuntato in cima alla lista desideri quello di un – ormai – ex storico. Si tratta di Spinazzola che, secondo l’indiscrezione, sarebbe desiderato sia dalla Juventus che dall’Inter.

Derby d’Italia per Spinazzola: ‘Ritorna’ a Torino

Dopo cinque stagioni nella Capitale, Spinazzola potrebbe ritornare sotto la Mole. Un colpo che assicurerebbe le fasce. Spinazzola, ormai già nel giro della nazionale di Mancini da diverso tempo, è un giocatore in grado di fare la differenza vista la grande esperienza accumulata negli anni.

Già in bianconero, il difensore italiano, aveva sorpreso tutti e alla Roma, infortuni permettendo, si è nuovamente confermato. Adesso, incredibilmente, dopo cinque stagioni fuori, potrebbe ritornare a Torino a Milano. Infatti, si legge, ci sarebbe anche l’Inter a seguirlo con interesse. Non ci resta che aspettare il possibile verdetto con una sua scelta che, sicuramente, sancirà nella società in questione, un rinforzo dignitoso in un momento in cui, appunto, c’è bisogno di certezze. Spinazzola lo è già da tempo e un suo ritorno a Torino sarebbe già garanzia.