Juventus: “Tutto rinviato alla prossima stagione”, il monito di Malagò

Juventus, il presidente del Coni Malagò ha parlato in questo modo al termine della Giunta dello sport italiano. E ha toccato il caso dei bianconeri

Quello che è successo alla Juventus nell’ultima stagione è stato qualcosa che mai prima d’ora si era visto, con delle penalizzazioni nel corso della stagione che, vuoi o non vuoi e a differenza di quello che dicono alcuni, ha sicuramente falsato il campionato. Non si può una squadra ritrovare prima seconda in classifica, poi sesta, poi di nuovo seconda e infine, dieci minuti prima di scendere in campo, settima. Insomma, è successo davvero di tutto.

E a parlare appunto di questo ci ha pensato il presidente del Coni Giovanni Malagò. Che ha spiegato alcune cose che si devono prendere in considerazione. “Ogni situazione deve andare alla prossima stagione. In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessione sulla vicenda Juventus. Per come si è conclusa è evidente che la giustizia sportiva, in questo caso, ha funzionato a fronte di una collaborazione con la giustizia ordinaria”.

Juventus, le parole di Malagò

“Noi stiamo predisponendo un documento su cui cercheremo di accelerare il più possibile. Alcuni tempi tecnici servono ai ricorrenti perché va tutelato il diritto alla difesa e, dall’altra, alle persone che devono valutare il ricorso alla sanzione”.

Infine, il presidente del Coni, ha concluso in questo modo: “Se hai un provvedimento che arriva a gennaio il problema non esiste, se arriva il 27 maggio la situazione deve essere affrontata. Un qualsiasi avvocato che difende una società penalizzata dirà che è questo il tempo che serve. Bisognerebbe avere fasi istruttorie completate in anticipo fatto salvo che poi alcuni fatti avvengono a ridosso del processo sportivo”.