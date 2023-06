Juventus, UFFICIALE: ‘volo’ da 144 milioni

Vincere nella prossima stagione è l’obiettivo di una Juventus che vuole mettersi alle spalle il suo passato recente e pensare solo al futuro.

Non si può fare altrimenti dopo il settimo posto ottenuto in campionato che ha fatto finire l’undici di Allegri lontano dalla zona Champions, per via della penalizzazione di 10 punti subita. Nella prossima stagione si giocherà dunque in Conference League, con minori introiti che potrebbero incidere sul mercato.

La Champions infatti avrebbe garantito degli introiti molto importanti che invece sono venuti meno. Ora non si potrà fare altro che gestire al meglio le risorse economiche per far sì che a Torino possano arrivare dei nuovi giocatori di spessore internazionale. Non solo linea verde, ma anche l’arrivo di elementi in grado di fare la differenza. Rinforzi sono attesi praticamente in tutte le zone del campo.

Juventus prima sui social tra le squadre italiane

La dirigenza dunque nelle prossime settimana è chiamata ad un duro lavoro, ovvero soddisfare i sogni di gloria dei milioni e milioni di tifosi della Juventus sparsi in giro per il mondo. E che i bianconeri siano un top club del pianeta lo conferma anche quanto riportato da “Virgilio”.

E’ stata stilata infatti la classifica dei club maggiormente seguiti sui social e che dunque hanno un bacino di tifosi, ma non solo, immenso. In testa a questa speciale graduatoria – guardando ai follower di Facebook, Twitter, Instagram e Tik Tok – troviamo il Real Madrid con 363 milioni di persone sempre attente a quel che accade in casa spagnola. Dietro c’è il Barcellona, seguito dal Manchester United e dal Psg. La Juventus è la squadra più seguita della serie A con ben 144 milioni di follower. Una bella soddisfazione ma anche una grande responsabilità per la società, che ora dovrà aprire un nuovo ciclo vincente.