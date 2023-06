Addio Inter, estasi Juventus: sorpasso al fotofinish

La Juventus accelera per il colpo dalla Serie A: secondo il giornalista i bianconeri sarebbero in vantaggio sull’Inter

Settimane di strategia per la Juventus che si prepara a rendersi protagonista di questo calciomercato estivo per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

Uno dei nomi più chiacchierati in questa prima fase di calciomercato è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista classe ’99 è il protagonista assoluto in Serie A di queste prime settimane, ancor di più dopo l’ottima prestazione in nazionale di ieri. Nella semifinale di Nations League contro la Spagna, il centrocampista del Sassuolo è stato il migliore, dando segnali molto importanti al c.t Roberto Mancini. Frattesi ha sfiorato il gol nella ripresa, murato clamorosamente da Unai Simon e nel primo tempo ha anche trovato il gol, annullato poi dal VAR. Frattesi è nel mirino delle big italiane, in particolare Inter, Juventus e Roma. Tutti e tre i club hanno già incontrato la dirigenza del Sassuolo negli ultimi giorni e attualmente i nerazzurri sembrano in leggero vantaggio. La squadra di Inzaghi potrebbe inserire Samuele Mulattieri nell’affare, reduce dalla stagione molto positiva in prestito al Frosinone, con cui ha vinto il campionato di Serie B. Una carta che potrebbe rivelarsi la chiave vincente per abbassare le pretese del club neroverde. L’Inter, però, aspetta di fare prima qualche uscita e questo potrebbe favorire l’assalto di Roma e Juventus.

Juventus, sorpasso sull’Inter: “Per Frattesi è in vantaggio”

Frattesi ha sottolineato anche ieri nel post-partita di Spagna-Italia la sua volontà di rimanere in Italia: “Non mi sento ancora pronto per un’esperienza all’estero, preferisco rimanere in Italia e maturare nel campionato italiano”.

Stefano Saladin, giornalista di ‘Tuttosport’, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY-calciomercato.it, parlando proprio della situazione della Juventus legata a Davide Frattesi. “Per Frattesi è difficile sbilanciarsi adesso, tanto l’Inter quanto la Juventus sono in fasi preliminari. In questo momento è messa meglio la Juventus. Il giocatore ha espresso la volontà di restare in Serie A, ma se arrivano cifre di un certo tipo da squadre di un certo tipo, allora per il Sassuolo può essere conveniente tirarla per le lunghe”.