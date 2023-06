“Chiedetelo a lui”: l’asso nel mirino della Juve vuota il sacco

Il centrocampista esce allo scoperto sul suo futuro: le dichiarazioni dell’obiettivo di mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando per cercare di chiudere i primi obiettivi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri.

In questa prima fase di sessione estiva, l’uomo copertina è Davide Frattesi, conteso da tre big italiane e al centro di continue trattative e valutazioni. Frattesi ha parlato al termine della gara tra Italia e Olanda valevole per la finale 3°-4° posto di Nations League, vinta dagli azzurri. Il centrocampista del Sassuolo ha segnato il gol del momentaneo 2-0, riscattando la rete annullatagli pochi giorni fa contro la Spagna. Frattesi ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, soffermandosi sulla gara della nazionale ma anche, ancora una volta, sul suo futuro: “Ero convinto che mi avrebbero annullato anche questo gol. Sentivo di aver toccato la palla con la spalla. Invece stavolta sono stato anche fortunato, diciamo che abbiamo fatto pari con la gara contro la Spagna. È meglio giocare una partita di questo tipo che 30 nel campionato italiano, il livello è completamente differente. Da questa sfida porto via tante cose, le terrò nel mio bagaglio e ne farò tesoro. Dovevamo arrivare in finale e vincere quindi questo non può essere considerato un riscatto. Questo deve essere sempre l’obiettivo dell’Italia. Chiudiamo però questa Nations League con la consapevolezza di avere giovani coi quali si può lavorare”.

Frattesi allo scoperto sul futuro: “Chiedete a Carnevali”

Inevitabile la domanda sul mercato per Frattesi che nell’ultima settimana è stato il giocatore italiano più chiacchierato.

Il centrocampista classe ’99 ha risposto così alla domanda di mercato: “Bisogna chiedere al direttore (Carnevali, ndr), sennò poi mi manda i messaggi”. Ha concluso con una battuta Frattesi, dopo che nei giorni scorsi aveva sottolineato la volontà di voler rimanere in Italia, in quanto non si sente ancora pronto per un’esperienza all’estero. L’Inter al momento è in vantaggio e avrebbe un accordo di massima col calciatore. Senza uscite, però, difficilmente i nerazzurri potranno provare l’affondo decisivo per l’ex Monza. Di conseguenza la Juventus potrebbe rientrare in maniera concreta per Frattesi che aspetta solo di conoscere la sua prossima destinazione per il definitivo salto di qualità della sua carriera. I suoi segnali nelle ultime due gare con la nazionale di Mancini dimostrano che è pronto a questo salto.