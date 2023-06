Contatto ufficiale con la Juventus: Milinkovic Savic bianconero

Calciomercato Juventus, in settimana contatti ufficiali tra la Lazio e il club bianconero. Si entra nel vivo della trattativa per Milinkovic Savic

La Juve fa sul serio per Milinkoic Savic come forse non aveva mai fatto fino ad ora. Sì, i bianconeri vogliono decisamente chiudere l’operazione con il centrocampista della Lazio più volte accostato alla Vecchia Signora e per farlo devono accelerare, anche per riuscire a battere la concorrenza che, evidentemente, c’è.

E secondo quanto riportato da Repubblica questa settimana potrebbe essere quella decisiva, sarebbe infatti in programma un vertice tra la Lazio e la società bianconera per cercare di arrivare ad un accordo, di trovare un accordo per chiudere questa operazione. Come sappiamo ancora esiste un poco di distanza tra le parti, distanza che però potrebbe essere minore inserendo nella trattativa il cartellino di Pellegrini, l’esterno sinistro che la seconda parte di stagione l’ha giocata, appunto, con la squadra allenata da Sarri. Insomma, si cerca l’intesa, quella che potrebbe regalare a Massimiliano Allegri un elemento importante, cercato e voluto da tempo, ma che mai prima d’ora ha cambiato aria, rimanendo nella Capitale. Ma adesso, ad un solo anno dalla scadenza del contratto e con un accordo con Lotito che non dovrebbe arrivare, le cose sono diventate mature.