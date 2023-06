La freccia fa volare la Juve: maxi affare, contropartita da urlo

Nuova idea per la Juventus: il gioiello di Serie A stuzzica i bianconeri che mettono sul piatto una contropartita tecnica

La Juventus sta valutando diversi profili per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Uno dei candidati potrebbe essere un talento della Serie A.

Si tratta del classe 2003 Tommaso Baldanzi, talentino dell’Empoli, reduce da una stagione molto positiva con la squadra di Paolo Zanetti. Al suo primo anno in Serie A ha collezionato 4 gol in 26 presenze, tra cui la rete della vittoria a San Siro contro l’Inter. Una stagione che gli è valsa anche la partecipazione da protagonista con la nazionale al Mondiale U20, arrivando a giocarsi la finale, persa contro l’Uruguay. Sarebbe stato il coronamento della sua fantastica annata, chiusa con 2 gol e 2 assist nella Coppa del Mondo, la sua prima vera grande competizione internazionale. Baldanzi ha un contratto fino al 2027 con l’Empoli che, però è consapevole che sarà difficile trattenerlo ancora a lungo. Dopo quanto visto in campionato e al Mondiale U20, difficilmente il suo prezzo scenderà sotto i 20-25 milioni di euro. La Juventus lo sta monitorando e potrebbe giocarsi la carta delle contropartite per convincere il club toscano con cui intrattiene un ottimo rapporto in ottica mercato.

Juventus, due contropartite per arrivare a Baldanzi

La Juventus ha diverse carte da giocarsi per convincere l’Empoli. Le contropartite che il club bianconero potrebbe mettere sul piatto sono di assoluto valore e potrebbero abbassare le pretese di prezzo per Baldanzi.

Una di queste potrebbe essere Enzo Barrenechea, uno dei talenti sbocciati dalla Next Gen, inserito da Allegri in prima squadra. Centrocampista centrale classe 2001 argentino che quest’anno ha collezionato 3 presenze in Serie A e 2 tra Champions ed Europa League. Nel campionato di Serie C, però, aveva totalizzato 26 presenze e 4 reti. Un centrocampista moderno, dinamico che potrebbe fare comodo all’Empoli. Un’altra pedina che la Juventus potrebbe tirare in ballo è Koni De Winter, in prestito al club toscano, ma di proprietà dei bianconeri. La ‘Vecchia Signora’ ha tutte le carte in regola per accaparrarsi uno dei talenti più luminosi della nuova generazione di italiani. Baldanzi è destinato ad avere un ruolo importante anche nella nazionale maggiore di Mancini e la Juve, come spesso accade, potrebbe arrivare prima di tutte le altre.