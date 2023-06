Nuovi aggiornamenti di calciomercato sul sostituto di Juan Cuadrado. Il prossimo esterno arriva dalla Premier League, ecco il colpo per Allegri.

Nell’incontro milanese di una settimana fa, tra Allegri e Manna, s’è parlato anche della questione relativa ai rinnovi di contratto di Rabiot e Cuadrado. Se per il francese c’è ancora qualche speranza, le strade con il colombiano si divideranno sicuramente. La Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto del giocatore che lascerà l’Italia per andare in Turchia o in Arabia Saudita. Intanto, ecco le ultimissime notizie sul nome del sostituto.

Si sono fatti tantissimi nomi per sostituire Juan Cuadrado. Al momento, quello è in pole gioca in Premier League. Secondo le ultimissime notizie di calciomercato, la Juventus è pronta a chiudere con il Leicester per l’arrivo in bianconero di Castagne. Il calciatore, con un passato in Italia tra le fila dell’Atalanta, è nel mirino della Vecchia Signora che ha scelto lui per sostituire Juan Cuadrado che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Ultime notizie calciomercato Juventus: svolta Castagne, arriva al posto di Cuadrado

Tramontato, dunque, le ipotesi Odriozola e Fresneda, la Juventus ha scelto Castagne. Alla base di questa decisione anche la retrocessione del Leicester che ha bisogno di cedere i suoi pezzi pregiati per mettere a posto il bilancio. Ecco perché il belga può arrivare alla Juventus a prezzo di saldo. Un doppio affare, dunque, per la Juventus che sta seguendo con grande attenzione il giocatore che ha un passato anche in Italia tra le fila dell’Atalanta. Ecco gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport su questa trattativa di calciomercato per l’arrivo alla Juventus di Castagne.

Proseguono i contatti tra la Juve e il Leicester per Castagne. La sensazione è che i bianconeri possano accelerare in qualsiasi momento per chiudere l’operazione. Una buona notizia, dunque, per Massimiliano Allegri che potrà contare subito sul sostituto di Juan Cuadrado che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Il colombiano è destinato a lasciare l’Italia per andare in Turchia o in Arabia Saudita. Ad oggi, la Juventus ha deciso di puntare tutto su Castagne del Leicester. Una vecchia conoscenza della Serie A, considerato il suo passato tra le fila dell’Atalanta. Un buon affare per i bianconeri che possono prendere il giocatore ad un prezzo di saldo.