Calciomercato Juventus, affare da 20 milioni: firma un triennale

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni riferite da Sky sulle mosse dei bianconeri per puntellare il centrocampo.

Rabiot ma non solo. I bianconeri aspettano di capire quale sarà la decisione finale del francese in merito alla proposta di rinnovo messa sul piatto dalla “Vecchia Signora”. Allo stesso tempo, però, la Juve valuta con attenzione anche altri profili per puntellare il reparto di centrocampo.

Oltre a Milinkovic Savic e a Frattesi, che per motivi diversi intrigano e non poco alla Juve, nelle ultime ore è ritornato un profilo accostato in tempi e in modi diversi ai bianconeri anche nelle scorse sessioni di calciomercato. Si tratta di Thomas Partey con il quale, stando a quanto riferito da Sky, sarebbe già stato trovato un accordo di massima per un contratto triennale.

Il ghanese classe ’93 è legato all’Arsenal da un contratto in scadenza nel 2024 e stuzzica e non poco la Juve. Non si preannuncia, però, un affare low cost. La trattativa, infatti, potrebbe concretizzarsi per una cifra tra i 18 e 20 milioni di euro. Soldi che Manna ha incamerato dalla cessione a titolo definitivo di Kulusevski al Tottenham ma che spera di incrementare ulteriormente riuscendo a piazzare almeno una buona parte degli esuberi in rosa. Sono ore frenetiche in casa Juve sul fronte entrate/uscite: giorni bollenti che dovrebbero ridisegnare in maniera importante lo scacchiere tattico bianconero.