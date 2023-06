Calciomercato Juventus, comunicazione ufficiale: “Resterà al 99%”

L’agente esce allo scoperto e svela il futuro del calciatore: “Resterà alla Juventus al 99,9% nella prossima stagione”

Settimane calda per il calciomercato della Juventus, sia in entrata che in uscita. Ieri il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato nuovamente la dirigenza del Sassuolo per discutere il futuro di Frattesi.

Intanto la società aspetta la risposta definitiva da parte di mamma Veronique, agente di Adrien Rabiot. Qualcos’altro si muove sul fronte Juventus, soprattutto in uscita. Nel corso della trasmissione ‘Viola Amore Mio’, in onda su Radio FirenzeViola, è intervenuto Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso. Il terzino ex Genoa di proprietà della Juventus è reduce dalla stagione al Bologna e in questa estate potrebbe essere definito il suo futuro. Il suo procuratore si è espresso proprio su quelle che sono le prospettive per il calciatore classe 2000 ma anche sul panorama generale del mercato attuale in Italia, soprattutto in relazione alla cessione ormai quasi ultimata da parte del Milan di Tonali che nelle ultime ore ha creato molta risonanza mediatica.

Juventus, l’agente sul futuro di Cambiaso: “In bianconero al 99,9%”

Di seguito le sue dichiarazioni in tema di calciomercato su Cambiaso. “Fino ad oggi è tutto piuttosto fermo, speriamo che ci sia un’operazione che attivi l’effetto domino.

Sarà un mercato molto triste e costellato da grandi uscite. Purtroppo una notizia come quella dell’addio di Sandro Tonali dal Milan fa capire come in Premier League chiudano le trattative in due giorni, noi in settimane”. Negli ultimi tempi si è parlato di Cambiaso come nuovo nome per la Fiorentina. In merito a questo accostamento l’agente del giocatore ha risposto così: “Fa molto piacere essere accostati ad una squadra importante come la Fiorentina, è qualcosa che lusinga. Al 99,9% però tornerà alla Juventus e ci resterà per quello che ci hanno detto. Poi è normale che ci sono altre squadre interessate come il Bologna. Ma la Juventus ci ha detto che non c’è la volontà di darlo via. Il giocatore vorrebbe dello spazio e penso che potrebbe averlo anche alla Juventus perché la scorsa stagione ha dimostrato tutto il suo valore”.