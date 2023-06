Offerta della Juventus accettata: incontro per chiudere

Offerta della Juventus accettata, i bianconeri potrebbero presto mettere a segno i primi colpi.

I rumors che circolano in questi giorni raccontano di una Juventus frenetica e già pronta a mettere a segno i primi colpi, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo principale resta naturalmente quello di alleggerire il più possibile il monte ingaggi e tagliare i costi. Ma in mezzo a tanti addii annunciati, presto potrebbe essere annunciato anche il primo acquisto.

Sembra tutto fatto per Timothy Weah, figlio dell’ex attaccante del Milan George, in arrivo dal Lille per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. Un rinforzo importante per la fascia destra, che con ogni probabilità resterà orfana di Juan Cuadrado. Il colombiano è in scadenza di contratto ma tutto continua a tacere per quanto riguarda il rinnovo: un silenzio che la dice lunga. El Panita, da otto anni a Torino, in una delle ultime interviste ha ribadito che non gli dispiacerebbe restare alla Juventus ma a quanto pare la società ha in mente altri piani per quanto riguarda quel ruolo. Weah, giocatore che fa della duttilità uno dei suoi principali punti di forza, si prepara a raccoglierne l’eredità.

Offerta della Juventus accettata, non solo Weah: si tratta anche per Castagne

La fumata bianca è vicina per lo statunitense, che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Italia e firmare un quinquennale. Non appena Juventus e Lille limeranno gli ultimi dettagli, Weah, con cui l’accordo è già stato trovato, avrà finalmente il via libera.

Non è detto però che non possano arrivare altri rinforzi per la fascia destra. L’edizione odierna de La Stampa riferisce che la Juve sta pensando anche ad un altro Timothy: si tratta di Castagne, che in Italia conosciamo molto bene per via della sua esperienza con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’esterno belga, quest’anno retrocesso in Championship con il Leicester, sarebbe disposto a tornare in Serie A: l’unico problema è rappresentato dal costo del cartellino, che le Foxes valutano non meno di 15 milioni.