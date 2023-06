“Tudor al posto di Allegri”: boom Juve, ecco cosa sta succedendo

Il nome di Igor Tudor è sempre più invocato per prendere le eredità di Allegri: il punto sulla panchina della Juventus

La ricostruzione della Juventus sarà un lavoro molto complicato, alla luce delle tante problematiche societarie e delle numerose incertezze.

Dal futuro di Cristiano Giuntoli, promesso sposo alla Juventus ma ancora legato dal contratto col Napoli, al destino europeo per la stagione 2023-24 dove non è ancora chiaro se i bianconeri potranno prendere parte alla Conference League. L’unica certezza sembra essere Massimiliano Allegri, se pur la decisione di confermarlo è strettamente legata anche alla sua situazione contrattuale. La Juventus non può permettersi di pagare l’allenatore toscano a vuoto, anche se negli ultimi mesi ha fatto dei sondaggi per altri profili, tra cui anche Igor Tudor, vecchia conoscenza bianconera. Anche se i dubbi sul futuro di Allegri sono arrivati dopo la maxi offerta da parte dell’Arabia Saudita. Una proposta faraonica che ha fatto vacillare l’allenatore e che potrebbe essere ancor più consistente nelle prossime settimane con un possibile rilancio. Nelle ultime ore il partito dell’AllegriOut è in fibrillazione.

Juventus, Allegri out: i tifosi chiamano a gran voce Tudor

Le voci di un clamoroso e imminente divorzio tra Allegri e la Juventus si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime ore.

Alcuni hanno addirittura ipotizzato la data della possibile separazione, lunedì 26 luglio. Una buona parte dei tifosi continua a spingere per l’addio dell’allenatore ex Milan e anche il messaggio “Se rimane Allegri non rinnoviamo l’abbonamento allo stadio” è una chiara presa di posizione da parte di una buona fetta del popolo bianconero. Il nome che si sta facendo sempre più strada per la panchina della Juventus è quello di Igor Tudor, primo candidato per raccogliere le eredità di Allegri. Molto stimato dalla società, conosce l’ambiente e il Dna Juve, avendolo vissuto da calciatore e poi da vice allenatore durante l’incarico di Andrea Pirlo. L’allenatore croato ha lasciato l’Olympique Marsiglia dopo aver ottenuto il terzo posto e la qualificazione in Champions League. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, Tudor avrebbe negato ogni possibile accordo con la Juventus: “Nessuno mi ha chiamato da Torino”. Potrebbero, però, essere parole di facciata prima di un clamoroso ritorno. Al momento i segnali portano comunque a pensare che sarà Allegri a guidare la Juve nella prossima stagione ma niente è ancora definitivo.