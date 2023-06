Allegri ‘manda’ via tutta la squadra, ne restano solo due: Juventus smantellata

Calciomercato Juventus, ci si aspetta un profondo rinnovamento da parte dei bianconeri nella prossima sessione estiva.

Si prospettano giorni molto caldi in casa Juve, sia sul fronte entrate che su quello uscite. Sono molti i nodi da sciogliere per i bianconeri, a cominciare da quello legato al nuovo direttore sportivo che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Cristiano Giuntoli.

A meno di nuovi dietrofront Massimiliano Allegri, come preannunciato da Scanavino diverse settimane fa, continuerà ad essere l’allenatore della Juve. Una presa di posizione tutt’altro che banale che potrebbe sortire delle conseguenze tangibili sulle prossime mosse di mercato della ‘Vecchia Signora’. Sono tanti i big in rosa che potrebbe cogliere al balzo l’occasione per cambiare aria a causa di un feeling tutt’altro che consolidato con il tecnico livornese. Vlahovic e Chiesa in primis, ma non solo. Negli ultimi giorni si stanno rincorrendo sempre di più voci riguardanti il possibile addio di Bremer. Approdato alla Juve neanche un anno fa, il difensore brasiliano è finito nel mirino di diversi club esteri con il Tottenham in particolare che sta provando a capire eventuali margini di manovra. La rivoluzione in casa Juve, però, potrebbe essere ancora più profonda.

Calciomercato Juventus, soltanto Fagioli e Danilo sicuri della permanenza

Intervenuto nel corso della diretta di Telelombardia, Luca Momblano ha fatto il punto della situazione sui possibili movimenti in entrata ed in uscita della Juve. Tra i tanti aspetti considerati, il giornalista ha messo in luce un dettaglio che, se confermato, avrebbe del clamoroso.

Secondo Momblano, infatti, gli unici calciatori sicuri di restare in rosa (attualmente) sarebbero Danilo e Fagioli. Tutti gli altri almeno potenzialmente sarebbero sul mercato. Ecco quanto riferito: “Tutti o quasi i calciatori della Juve sono potenzialmente sul mercato. Eccetto Danilo (rinnovato) e Fagioli. C’è ampio margine di manovra ed ampio scontento in questa transizione. Bremer è uno dei potenziali scontenti: confermo l’interesse del Tottenham.”