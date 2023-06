La Juventus semina il caos: ‘rispunta’ il patteggiamento

La Juventus semina il caos e all’improvviso rispunta il patteggiamento: ecco quello che è successo nel corso delle ultime ore

Anche quando non centra nulla, la Juventus riesce sempre a seminare il caos. Direte voi, se vabbè, non è possibile. E invece è possibile. E adesso vi andiamo a spiegare il motivo e soprattutto vi andiamo a spiegare cos’è successo nelle ultime ore su Twitter.

Con la sconfitta dell’Under 21 ieri sera all’Europeo, si è chiusa la stagione 2022-2023, la seconda consecutiva senza nessun trofeo in casa bianconera. Nessun trofeo, inoltre, per diverse squadre, anzi per tutte tranne che per Napoli e Inter. Questi ultimi però hanno perso la Champions League, così come la Roma ha perso l’Europa League e la Fiorentina la Conference. Senza dimenticarci, sempre parlando di sconfitte, quella della finale Under 20 del Mondiale, e la semifinale di Nations League della squadra di Mancini. Insomma, nessuna soddisfazione quasi per nessuno. Un epilogo che non si allontana molto da quello bianconero. Ora, la polemica, l’ha lanciata il giornalista della Rai Enrico Varriale, che ha scritto questo Tweet: “Le sconfitte del calcio italiano in quest’ultimo mese, comprese quelle delle nazionali, vengono celebrate come un trionfo dalla tifoseria di un club che negli ultimi 2 anni ha colto una sola vittoria : il patteggiamento raggiunto grazie a una decisione politica della FIGC. Mah”. Ovviamente, e poteva mai essere altrimenti, i commenti sotto questo post – sotto lo potete trovare – non sono mancati, con i tifosi della Juventus che si sono difesi confermando, soprattutto, la propria goduria per le sconfitte in finale di tre squadre che, a memoria, negli anni vincenti e sono stati molti quelli della Juventus, non hai mai fatto un complimento.