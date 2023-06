Tempesta Juventus: il Milan rischia grosso

In Serie A si è aperta un’asta per l’esterno e anche la Juventus è in ballo, così come Inter e Milan

La Juventus ha accolto Timothy Weah, l’ultimo rinforzo per Allegri che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche per l’idoneità sportiva.

Il figlio d’arte classe 2000 firmerà il nuovo contratto e sarà a disposizione dei bianconeri. Allegri sta valutando di impiegarlo come esterno destro a tutta fascia al posto di Juan Cuadrado. Weah nasce come ala d’attacco ma ha anche sviluppato abilità nel ruolo di terzino. Alla Juventus potrebbe sperimentare un nuovo ruolo, sfruttando la sua grande velocità e la duttilità tattica. La società bianconera, però, sta comunque sondando il terreno per altri profili nel ruolo di esterno. Piace sempre Ivan Fresneda del Real Valladolid, su cui è forte il pressing del Barcellona. Rimane viva la pista Castagne dal Leicester. Intanto in Serie A si è aperta, di fatto, un’asta di mercato per un esterno destro. Milan e Inter lo stanno valutando e anche la Juventus è sul pezzo.

Juventus, asta con Inter e Milan per Singo: il Torino chiede 10 milioni

Wilfried Singo è uno dei nomi caldi del calciomercato di Serie A. Il classe 2000 ivoriano è in uscita dal Torino, come riporta ‘La Stampa’ e ha attirato l’attenzione di diverse big italiane.

Il Milan è sulle sue tracce e sta cercando di sondare il terreno per capire se c’è terreno fertile su cui costruire una trattativa concreta. Singo ha un contratto fino a giugno 2024 e Urbano Cairo è consapevole che questa potrebbe essere l’ultima occasione per incassare una buona cifra dalla sua vendita. Oltre al Milan anche la Juventus è sulle tracce dell’esterno destro del Torino. La società granata chiede 10 milioni di euro per lasciarlo andare in questa sessione di mercato ma la sensazione è che, qualora non arrivasse l’offerta che Urbano Cairo chiede, possa arrivare uno sconto sulla richiesta iniziale. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, quest’anno Singo ha ritrovato la forma ideale e anche le sue prestazioni sono andate di pari passo: 2 gol e 2 assist in 31 presenze. Ivan Juric lo ha lavorato, rendendolo un esterno abile in entrambe le fasi e adesso il suo lavoro lo ha portato ad essere tra i profili più richiesti in Serie A. Anche Inter e Atalanta lo stanno valutando, se pur entrambe abbiano altre priorità in questa fase.