Calciomercato Juventus: colpo dal Real, Allegri decisivo

Gli altri calciatori in esubero in casa Reale Madrid sono: Lunin, Jesús Vallejo, Ferland Mendy e Alvaro Odriozola. Quest’ultimo sembra essere quello con le maggiori possibilità di abbandonare la squadra a breve termine, secondo il quotidiano As è nel mirino della Juventus.

Odriozola alla Juventus, adesso è possibile. Il terzino destro è consapevole che il suo ruolo al Real Madrid non è di primissimo livello ed è per questo che valuta un cambio di maglia in questo calciomercato estivo 2023. Sulle sue tracce ci sono diverse società, con Real Sociedad e Juventus come opzioni più praticabili. L’esterno spagnolo ha un contratto fino al 2024 e il Real Madrid sarebbe disposto a liberarlo ad un prezzo di saldo, come fece quando andò in prestito al Bayern (2020) e alla Fiorentina nella stagione 2021/22. Adesso si attende solo l’offerta giusta con la Juventus che se vuole può entrare nella trattativa e prendere subito Odriozola che resta un obiettivo di calciomercato del club bianconero. In quella posizione, la prossima stagione, Allegri non avrà a disposizione Juan Cuadrado che andrà via a parametro zero. Ecco perché i bianconeri, dopo l’arrivo di Weah, potrebbero decidere di investire sul terzino destro del Real Madrid Odriozola che è alla ricerca di una nuova società visto che nel club spagnolo è chiuso letteralmente da altri giocatori con Ancelotti che ha deciso di non puntare su di lui.