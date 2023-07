Altro che Juventus: il guizzo del Milan sconvolge l’affare

Sorpasso del Milan che ribalta l’affare e si porta a casa il big: i rossoneri anticipano la Juventus

La Juventus potrebbe essere beffata dal Milan nell’affare per un big di Premier League, in uscita dal Manchester United.

Nei mesi scorsi la Juventus ha valutato anche il nome di Donny van de Beek. Il centrocampista olandese è stato uno degli acquisti peggiori delle ultime sessioni di mercato del Manchester United e il suo trasferimento è più che plausibile.L’ex Ajax sembrava uno dei talenti più importanti del calcio olandese ma in Premier League non è riuscito a confermare quanto aveva mostrato nel club di Amsterdam. Neppure l’arrivo sulla panchina del suo vecchio allenatore Erik ten Hag è servito a cambiare il suo destino nei Red Devils. Tantomeno la parentesi all’Everton dove ha collezionato appena 7 presenze e un gol. Adesso il suo addio è una possibilità concreta e diverse squadre di Serie A ci stanno pensando. Una di queste è proprio la Juventus, se pur al momento sia solo un’idea. Come sottolineato da ‘Fichajes.net’ potrebbe inserirsi anche il Milan. Stefano Pioli lo accoglierebbe a braccia aperte, per alzare la qualità del centrocampo, soprattutto ora che è rimasto orfano di Sandro Tonali.

Juventus, il Milan sborsa 20 milioni e si prende van de Beek

Secondo quanto riporta il portale spagnolo, sarebbe stato lo stesso Pioli a proporre il nome di Donny van de Beek per colmare il vuoto lasciato da Tonali.

Il Milan ha già accolto Ruben Loftus-Cheek come primo rinforzo a centrocampo e adesso vuole aumentare il tasso tecnico nella zona cruciale del campo. Donny van de Beek è reduce da stagioni decisamente negative ma il Milan è convinto che in Serie A potrebbe ritrovare la sua migliore condizione. Il classe ’97 potrebbe giocare in mezzo al campo ma anche sulla trequarti al posto di Brahim Diaz, rientrato al Real Madrid. I rossoneri sarebbero disposti a sborsare circa 20 milioni di euro per anticipare le mosse della Juventus che al momento è focalizzata su altri obiettivi, a centrocampo e non solo. In particolare Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic.