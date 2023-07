Svolta storica Juventus, via vai da brividi: formazione tricolore

By

Calciomercato Juventus, svolta storica dentro i bianconeri. Un via vai da brividi con una formazione tricolore. Così come era una volta

Per molti anni la Juventus è stata la manna della Nazionale. Il blocco bianconero nel corso degli anni è sempre stato al centro delle convocazioni, così che è successa di meno, però, nelle ultime stagioni, quando gli stranieri dentro la Vecchia Signora hanno di fatto eliminato quella che era quasi una tradizione.

Una tradizione che però potrebbe tornare viva, accesa, la prossima stagione visto che, tra nomi che circolano, elementi che già ci sono, e gente che potrebbe anche arrivare nel corso di questo calciomercato, sono diversi i colpi italiani che la Juventus potrebbe piazzare. E ovviamente la squadra di Allegri prenderebbe proprio una piega tricolore. Non solo quello che si deve tornare a vincere il prossimo anno perché l’obiettivo non può che essere questo, ma pure, e noi ovviamente ci riferiamo a quest’ultimo caso, a quello che potrebbe essere un undici di partenza che almeno in alcune occasioni potrebbe essere composto da nove-undicesimi da gente italiana.

Calciomercato Juventus, c’è la svolta storica

Sì, ovviamente solo in alcuni casi visto che, tra i titolari che andremo qui a proporre, c’è Bonucci che il campo l’anno prossimo lo potrebbe vedere davvero poco – qualora restasse in bianconero – e c’è Perin. E c’è pure Cambiaso, tornato dal prestito al Bologna che comunque dovrebbe andare in ritiro con la squadra di Allegri.

Rovella, Locatelli, Fagioli, Parisi, Chiesa oppure Zaniolo. Oltre a Vlahovic e Danilo che sarebbero i due stranieri in questa formazione. Ecco, nove su undici uniti da una stessa bandiera per ridare quell’identità tricolore che ha sempre contraddistinto la Vecchia Signora. E voi che ne pensate di questo possibile undici?

(3-5-2): Perin, Danilo, Bonucci, Gatti, Cambiaso, Rovella, Locatelli, Fagioli, Parisi, Chiesa (o Zaniolo), Vlahovic