Calciomercato Juventus, ‘manna’ londinese: incontro per chiudere l’affare

Calciomercato Juventus, manna londinese: incontro in settimana in terra inglese per chiudere l’affare. Colpo da 15 milioni di euro

Un viaggio di lavoro a Londra per chiudere un affare importante. Questo è l’obiettivo di Manna, attuale dirigente della Juventus che gestisce le operazioni di mercato, che secondo quanto riportato dall’Inghilterra in questi giorni salirà su un aereo che lo porterà al di là della Manica.

L’obiettivo è quello di tornare in Italia col colpo sulla corsia esterna. Magari mancina, visto che a destra è tornato bello forte il nome di Molina. E in Inghilterra in questo momento sappiamo tutti che è Castagne il nome segnato in rosso sull’agenda del dirigente bianconero. E spuntano anche le cifre.

Calciomercato Juventus, Manna vuole chiudere per Castagne

Un affare – che forse si dovrebbe chiudere entro questa settimana – da 15milioni di euro da versare nelle casse del Leicester. Non si sa ancora, è evidente, con quale formula, ma senza dubbio nei prossimi giorni si potrebbe sapere di più. In ogni caso Manna andrà per chiudere, un viaggio solo, magari anche cercando di piazzare qualche esubero dentro la squadra di Allegri e che in Inghilterra ha estimatori, Zakaria, ad esempio.

In attesa dell’annuncio ufficiale di Giuntoli – che dovrebbe arrivare a ore – Manna volerà a in Inghilterra per dirigere personalmente quel colpo che avrà la sua firma. Castagne ha già esperienza in Italia visto che lo ricordiamo tutti con la maglia dell’Atalanta nella massima serie e potrebbe essere sicuramente un innesto di spessore. Magari anche in sostituzione di Alex Sandro, che non è sicuro di rimanere in bianconero il prossimo anno.