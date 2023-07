Alla Juventus dopo un anno: Di Maria lo ‘spedisce’ a Torino

Alla Juventus un anno dopo: il campione del Mondo insieme a Di Maria nel mirino dei bianconeri. Dall’Argentina sono certi della possibilità

Un anno dopo il colpo in canna. O almeno così dicono dall’Argentina, dove alcune situazioni le conoscono bene. Un anno dopo, dicevamo, per un esterno che i bianconeri avevano messo nel mirino la scorsa estate e che poi se n’è andato in Spagna.

Ma secondo quanto scritto da airedesantafe.com.ar, l’interesse dei bianconeri, alla ricerca di un esterno destro dopo l’addio ufficiale a Cuadrado, è su Molina, ex Udinese adesso all’Atletico Madrid che però da quelle parti non sembrano hanno tutta questa voglia di cederlo. Certo, tra il dire e il fare passa sempre molto, ed è anche per questo che i bianconeri, qualora si presentassero con una buona offerta, potrebbero affondare il colpo. Insomma, un nuovo colpo di fulmine per uno che ha esperienza in Serie A, e che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri.

Alla Juventus un anno dopo, colpo Molina in canna

Molina, come sappiamo, e come tutti conosciamo, è un esterno destro a tutta fascia. Uno che può giocare sia in difesa che a centrocampo, qualora la Juve giochi a quattro dietro, oppure come quinto qualora Allegri decidesse di continuare a tre dietro, e questa è la soluzione assai probabile. In poche parole quello di Molina è un nome da seguire, eccome, perché da qui alla fine del calciomercato di cose ne potrebbero succedere parecchie.

A destra comunque, secondo le ultime informazioni, è da tenere sotto osservazione anche il nome di Holm dello Spezia, sul quale Giuntoli – oggi ci potrebbe anche essere l’annuncio ufficiale del nuovo innesto societario – da un poco di tempo ci ha messo gli occhi.