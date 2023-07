Clamoroso Milinkovic Savic, Juve spalle al muro: accordo choc

Incredibile indiscrezione proveniente dall’Arabia, un clamoroso colpo di scena sul centrocampista serbo obiettivo della Juventus.

L’Al-Hilal Club è vicino a un accordo con l’asse internazionale serbo, Sergej Milinkovic-Savic, giocatore della Lazio conteso proprio dalla Juventus.

“Al-Hilal aveva aggiunto il senegalese Kalidou Coulibaly alla sua lista la prossima stagione dal Chelsea, in Inghilterra, in sostituzione del sudcoreano Jang Hyun, ed è riuscito anche a includere il portoghese Robin Neves del Wolverhampton, in Inghilterra, come sostituto dell’argentino Luciano Vietto” come scrivono da ‘Al-Riyadiah’. Ma adesso, si legge, l’obiettivo sarebbe proprio il centrocampista serbo.

Savic in Arabia Saudita: Clamoroso colpo di scena

Ecco quanto viene comunicato proprio dal portale estero, sulla questione: “Secondo fonti di Al-Riyadiah, Al-Hilal sta prendendo contatti vigorosi per inserire un attaccante che sostituisca il nigeriano Odoin Ighalo, che ha lasciato la squadra. Le opzioni dei Blue sono il belga Romelu Lukaku, il serbo Alexander Mitrovic, giocatore del Fulham, e l’argentino Mauro Icardi, e Il brasiliano Pedro Jeremy, giocatore del Flamengo, pone un’ultima opzione in caso di mancato accesso, accordandosi con le tre precedenti. Al-Hilal avrà ingaggiato quattro nuovi giocatori, indirizzandoli nelle posizioni dei sostituti defunti, mentre il prossimo quinto giocatore sarà un sostituto del francese Mali, Musa Marega, e questo dipende dal benestare del grande portoghese Bernardo Silva, il giocatore del Man City”.

Un colpo di scena che a questo punto potrebbe scaraventare la Juventus, direttamente nel dimenticatoio. Ovviamente le notizie devono essere ancora confermate e a tal proposito si aspettano novità importanti. L’unica cosa certa, però, che Sergej, adesso, è conteso anche dagli sceicchi arabi che potrebbero convincerlo con uno stipendio davvero importante. Staremo a vedere cosa succederà e se Savic deciderà di accettare l’opzione estera o rimanere in Serie A e giocare nella Juventus, club che lo segue, ormai, da diverse stagioni e che quest’anno potrebbe finalmente riuscire ad averlo ad un prezzo consono.