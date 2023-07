Doppio riscatto per la Juventus: la chiudono a 15 milioni

Doppio riscatto per la Juventus, il giovane centrocampista potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto.

La Juventus ha l’obbligo, oltre che la necessità, di riscattare una stagione deludente, in cui non è arrivato alcun trofeo. Per il secondo anno di fila la Signora è rimasta a bocca asciutta. E, come se non bastasse, il prossimo anno non giocherà neppure la Champions League.

La squadra di Massimiliano Allegri era riuscita a chiudere tra le prime quattro ma ha dovuto fare i conti con la pesante penalizzazione di 10 punti, comminata dalla giustizia sportiva per via del caso plusvalenze. Un’annata da dimenticare ed archiviare nel più breve tempo possibile, insomma. Le soddisfazioni si sono contate sulle dita di una mano e tante cose, sia a livello calcistico che extracalcistico, hanno finito per condizionare il rendimento di Vlahovic e compagni. Juventus che proverà a voltare pagina con l’aiuto del suo nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. L’ex dirigente del Napoli è stato ufficializzato venerdì scorso e si è già messo al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese.

Doppio riscatto per la Juventus, la Salernitana si fionda su Miretti

Prima di procedere con gli altri acquisti, tuttavia, Giuntoli dovrà cercare di sfoltire qua e là, il più possibile. Con la valigia in mano ci sono quei giocatori che sono appena rientrati dai rispettivi prestiti, ma non sono i soli a poter lasciare Torino entro la fine dell’estate.

Non è stata una stagione esaltante per Fabio Miretti, uno dei tanti prodotti del florido vivaio bianconero. Il giovane centrocampista, che si era messo in mostra nel finale del campionato precedente, non è riuscito a confermare appieno le aspettative. Con il passare dei mesi è finito dietro nelle gerarchie. Avrebbe bisogno di giocare di più per fare il tanto atteso salto di qualità ed è per questo che la Juventus sta pensando ad un possibile prestito. Sulle tracce di Miretti c’è la Salernitana, interessata anche a Filippo Ranocchia. Secondo Salernitananews.it, per quanto riguarda il primo i bianconeri sarebbero disposti all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, ma con controriscatto per la Juve.