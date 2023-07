“Offerta ufficiale della Juventus”: dalle parole ai fatti, 6 milioni sul piatto

“Offerta ufficiale della Juventus”, in settimana potrebbe arrivare l’offerta ufficiale dei bianconeri. L’obiettivo è battere sul tempo la concorrenza.

Il primo colpo di questa campagna acquisti la Juve l’ha già messo a segno, assicurandosi l’erede di Juan Cuadrado sulla fascia destra: il figlio d’arte Timothy Weah.

Un profilo che il club inseguiva da tempo, soprattutto grazie alla sua duttilità. L’ex giocatore del Lille, infatti, nell’ultima stagione non ha più ricoperto solamente il ruolo di ala ma ha giocato a tutta fascia, non disdegnando i compiti difensivi. Non sarà semplice sostituire El Panita, una vera e propria “colonna” dell’ultimo decennio bianconero. Cuadrado era a Torino dal 2015 ed è sempre stato determinante con i suoi dribbling e la capacità di saltare l’uomo, sia nella gestione Allegri che in quelle di Sarri e Pirlo. Weah dovrà lavorare sodo per non far sentire la sua mancanza ma la sensazione è che sia un cosiddetto “diamante grezzo”, con degli importanti margini e delle potenzialità tutte da scoprire. Su quella fascia, tuttavia, la Juventus necessita di un’alternativa. Impensabile che l’ex Lille possa giocare tutte le partite nel 3-5-2 che verosimilmente disegnerà Massimiliano Allegri.

“Offerta ufficiale della Juventus”, offerta in arrivo allo Spezia per Holm

Potrebbe presto fargli concorrenza Emil Holm, terzino destro che nell’ultima Serie A si è messo in mostra con la maglia dello Spezia.

Alla fine i liguri sono retrocessi in cadetteria, ma tra le poche note liete della stagione degli Aquilotti c’è proprio il nazionale svedese classe 2000. Forte fisicamente, Holm eccelle sia in fase difensiva che in quella offensiva. Non c’è solo la Juventus sulle sua tracce. In Italia lo seguono con una certa attenzione anche Inter e Atalanta. La Signora dovrà dunque subito passare all’attacco se ha intenzione di portare a Torino il giocatore. Secondo Ciro Venerato, ospite della Domenica Sportiva Estate, questa potrebbe essere la settimana giusta per l’offerta allo Spezia. La Juve è pronta ad offrire 5-6 milioni di euro, cifra lontana (al momento) dai 10 che vorrebbe il club ligure per farlo partire.