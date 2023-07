Calciomercato Juventus, Simeone sblocca Giuntoli: nuovo affare a sorpresa

Calciomercato Juventus, un sondaggio dell’Atletico Madrid per il difensore bianconero: tutti i dettagli dell’operazione.

Il mercato estivo del calcio è entrato nel vivo e le voci di possibili movimenti continuano a circolare. Una trattativa che sta attirando l’attenzione è l’interesse dell’Atletico Madrid, guidato dal carismatico allenatore Diego Simeone, nei confronti del giovane talento Luca Pellegrini della Juventus.

Questa potrebbe essere anche la prima operazione del neo-direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli. L’Atletico Madrid, noto per il suo stile di gioco aggressivo e la sua difesa solida, sembra interessato a Pellegrini per rafforzare il proprio reparto difensivo. Il giovane terzino sinistro italiano ha dimostrato grandi potenzialità e versatilità nel corso della sua carriera, sia durante i prestiti a Cagliari, Genoa e poi la stagione scorsa nella Capitale.

Pellegrini all’Atletico Madrid: Simeone interessato

La possibile cessione di Pellegrini rappresenterebbe una decisione importante per la Juventus, che potrebbe liberare spazio salariale e ottenere un ritorno economico dalla cessione del giocatore. Inoltre, questa operazione potrebbe essere la prima mossa del nuovo direttore sportivo Giuntoli, che ha preso le redini dell’area tecnica bianconera con l’obiettivo di rinnovare e rinforzare la squadra.

Mentre i tifosi aspettano di scoprire gli sviluppi di questa trattativa, il futuro di Pellegrini rimane incerto, si era parlato di una possibile permanenza nella Capitale, alla Lazio ma adesso l’ultimo sondaggio europeo potrebbe, addirittura, portarlo fuori dalla Serie A. La possibilità di un trasferimento all’Atletico Madrid potrebbe rappresentare un’opportunità per il giovane terzino di sviluppare ulteriormente le proprie capacità in un ambiente competitivo e di alto livello come sottolineano da ‘Zonabianconera’. Nel frattempo, l’arrivo di Giuntoli come direttore sportivo aggiunge un elemento di entusiasmo e attesa tra i tifosi bianconeri, che sperano che le sue mosse sul mercato possano contribuire a un rinnovamento e a un ritorno al successo per la Juventus già nell’immediato.