Calciomercato Juventus, Vlahovic scambiato: la contropartita sorprende tutti

Calciomercato Juventus, Vlahovic scambiato: la contropartita che potrebbe entrare nell’affare con il Psg sorprende tutti

Se ne parlerà per molto tempo di Dusan Vlahovic. Almeno fino a quando non ci sarà una comunicazione ufficiale della Juventus sul futuro. E potrebbe pure non bastare questo, visto che il giocatore fino all’ultimo giorno utile potrebbe essere nel mirino di qualche big d’Europa. Insomma, se ne parlerà molto.

Adesso la squadra forte che avrebbe messo nel mirino il serbo è il Psg, pronto ad ascoltare a quanto pare le richieste della Juventus sulla questione. Da quelle parti anche per via della possibile partenza di Mbappé, stanno cercando di cautelarsi e hanno appunto iniziato a sondare il terreno per Vlahovic. Un affare da almeno 80milioni di euro secondo quelle che sono le intenzioni della Vecchia Signora, e dentro ci potrebbe finire una contropartita tecnica che sorprenderebbe tutti secondo quelle che sono le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport.

Calciomercato Juventus, Ekitike nell’affare Vlahovic

Dentro l’affare ci potrebbe finire il cartellino di Ekitike, attaccante di proprietà del Psg, 21 anni, che ha già fatto parlare di sé in diverse occasioni per quelle che sono le sue potenzialità tecniche e fisiche. E la Juve ci potrebbe anche pensare, soprattutto perché può giocare sia come punta centrale ma anche come esterno d’attacco. Insomma, un buon elemento.

Certo, anche la base economica dovrà essere importante, almeno un 50-55milioni di euro per arrivare poi alla cifra che i bianconeri avrebbero in mente di incassare per l’ex Fiorentina. Che intanto come sappiamo è tornato a sudare alla Continassa in attesa di capire il proprio futuro che in questo momento è davvero incerto come non mai.