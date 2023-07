Pogba non è l’unico, 120 milioni sul piatto: la Juve trema ancora

Pogba non è l’unico: offerta di 120milioni di euro per 4 anni di contratto. E la Juventus trema anche in questo caso

L’Arabia all’assalto. E lo abbiamo visto e capito diverse volte. Ma adesso ci potrebbe anche essere un primo italiano nel mirino dei club sauditi. Una trattativa che di striscio tocca anche la Juventus, che dopo aver perso Milinkovic Savic e che deve cercare di tenere Pogba, potrebbe avere un altro problema.

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina spiega che l’Al Ahli avrebbe in mente di offrire a Zaniolo 120milioni di euro per 4 anni di contratto. Una cifra clamorosa per un giocatore che dalle parti della Continassa hanno nel mirino per questa estate e che per tutti è visto come il possibile erede di Chiesa qualora il numero 7 dovesse essere ceduto. Insomma, la Juve trema, perché si ritroverebbe senza la possibilità di andare a chiudere un affare che da molti anni gira con una certa insistenza dalle parti di Torino. Sì, Zaniolo era stato richiesto anche quando giocava alla Roma, ma con i giallorossi non era mai stato trovato un accordo.

Pogba non è l’unico, l’Arabia vuole Zaniolo

Non c’è dubbio che il Galatasaray accetterebbero volentieri i 35milioni di euro di clausola rescissoria che sono stati messi nel momento dell’accordo. Soldi che andrebbero a finanziare il mercato dei turchi – e ci guadagnerebbe anche la Roma – ma che metterebbe spalle al muro Giuntoli e Manna, operatori del mercato bianconero.

In poche parole anche questa è una situazione davvero da seguire che potrebbe avere degli sviluppi importanti nello spazio di poco tempo. Sì perché Zaniolo – che non ha chiuso ad un addio – deve prendere una decisione definitiva. Ma un pensiero lo avrebbe già iniziato a fare.