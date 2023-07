Stretta di mano con la Juventus: accordo raggiunto

Calciomercato Juventus, stretta di mano e accordo raggiunto. Ecco quello che succederà nelle prossime settimane con una delle grane che ha avuto Giuntoli

Si è parlato di un addio anticipato in quello che, secondo quanto raccontato dal diretto interessato, sarà il suo ultimo anno da calciatore professionista.

Quella tra Leonardo Bonucci e la Juventus è una storia d’amore che dovrebbe invece continuare, a meno che la società non decida di tagliarlo fuori dal progetto tecnico. Secondo le informazioni riportate da Giovanni Albanese fino al momento Bonucci non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito da parte del club. E ci sono anche importanti novità sul contratto del difensore, che andrà a prendere una cifra assai ridotta rispetto a quella che è stata percepita negli ultimi anni.

Calciomercato Juventus, la situazione Bonucci

“Il contratto di Bonucci prevede un ingaggio ridotto di quasi il 50% per l’ultimo anno: 3,5 milioni, rispetto ai 6 percepiti fino alla scorsa stagione. A meno di comunicazioni del club (fin qui nessuna) il capitano della Juventus intende rispettare l’accordo fino all’ultimo”. Questo il Tweet del giornalista della Gazzetta dello Sport che per il momento fa un poco di chiarezza su quello che dovrebbe essere il futuro del difensore.

Vedremo se poi effettivamente – visto che di tempo ancora ce n’è per le operazioni di mercato – sarà così alla fine di tutto. Una situazione che quindi è tutta in divenire, nonostante quelle che sono le intenzioni dichiarate del giocatore che non vuole chiudere la propria carriera con un’altra maglia addosso. Certo, sapere di poterla passare tutta a guardare potrebbe anche spingerlo ad un addio e questa mattina, inoltre, il Corriere dello Sport, spiega che Bonucci potrebbe anche non partire per la tournée americana.