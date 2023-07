Calciomercato Juventus, addio lampo in Serie A: offerta accettata

Cosa bisogna aspettarsi dal calciomercato della Juventus? I tifosi bianconeri aspettano con ansia novità sul fronte dei trasferimenti.

Non mancheranno gli acquisti in questa finestra estiva di trasferimenti per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli dovrà portare alla corte dell’allenatore livornese le pedine adatte alle sue idee di gioco.

Tanti nomi sono stati accostati alla Juventus nel corso degli ultimi mesi ma la società bianconera avrà senz’altro le idee chiarissime su chi portare a Torino. Soltanto con l’arrivo di volti nuovi in tutte le zone del campo si potrà competere con le altre candidate allo scudetto. Riportare il tricolore a Torino è la missione principale della prossima stagione, ma non sarà affatto semplice. Non bisogna dimenticarsi poi che oltre agli acquisti ci saranno anche delle cessioni relative a quegli elementi che non rientrano nei piani tecnici della società e che dunque continueranno altrove la loro carriera.

Juventus, Arthur può finire alla Fiorentina

Tornando alle trattative di calciomercato, e continuano a parlare di cessioni, è soprattutto in mezzo al campo che il club si ritrova con diversi elementi in vetrina. Uno di loro, il regista ex Barcellona Arthur, reduce da una stagione no al Liverpool, potrebbe tornare a giocare in serie A. Lo conferma Orazio Accomando.

Nei prossimi giorni la #Fiorentina cercherà di capire se ci sono i margini per una trattativa con la #Juventus per #Arthur. L'interesse per il brasiliano è più che concreto. #Italiano vuole un regista di palleggio, diverso da #Amrabat. Lato giocatore c'è apertura.#DAZNMERCATO… https://t.co/Bi1EKpTt3r — Orazio Accomando (@OAccomando91) July 14, 2023

“Nei prossimi giorni la Fiorentina cercherà di capire se ci sono i margini per una trattativa con la Juventus per Arthur. L’interesse per il brasiliano è più che concreto. Italiano vuole un regista di palleggio, diverso da Amrabat. Lato giocatore c’è apertura” ha scritto il giornalista di Dazn. I bianconeri sarebbero senz’altro felici di trovare collocazione al brasiliano, il cui ingaggio pesa molto sulle casse societarie.