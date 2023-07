Vede la Juventus ma ha scelto l’Inter: fumata bianca a un passo

Vede la Juventus ma ha scelto l’Inter, l’attaccante potrebbe tornare presto in Italia. Ma stavolta la sua destinazione sarebbe Milano.

Chi sarà il prossimo attaccante della Juventus? Rilanciare Dusan Vlahovic oppure vendere il serbo e piazzare il colpo Lukaku? Domande che si accavallano nella testa di Cristiano Giuntoli, da poco nominato responsabile dell’area sportiva bianconera. Quello del centravanti belga è destinato a diventare il tormentone dell’estate, almeno fino a quando non arriverà l’ufficialità di un’operazione che fino a qualche tempo fa appariva impensabile.

Nel frattempo l’ex interista, dopo la rottura ormai definitiva con il club nerazzurro – oggi i suoi vecchi tifosi l’hanno attaccato pesantemente via social – ha fatto ritorno a Londra ed ha ricominciato ad allenarsi con il Chelsea, società titolare del suo cartellino. Ma Lukaku ha fretta di conoscere la sua prossima destinazione, vuole restare a Londra il meno possibile e attende un “cenno” da parte dei bianconeri. La Juventus però non può accelerare: per farlo deve prima risolvere al questione Vlahovic. Sull’attaccante serbo c’è il Psg ma è un’operazione che non sembra poter andare in porto in tempi brevi. La Signora chiede 70 milioni e se i parigini dovessero giocare troppo al ribasso il rischio che possa saltare tutto è concreto. Con l’ex Viola che, a quel punto, bloccherebbe l’arrivo di Lukaku.

Vede la Juventus ma ha scelto l’Inter, filtra ottimismo per Morata in nerazzurro

Tra le possibili alternative al belga, strano ma vero, ci sarebbe anche quell’Alvaro Morata che tornerebbe per la terza volta in carriera a Torino. Che è anche casa sua.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come non ci sia un vero e proprio interesse per l’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid: quello della Juventus è solo un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione se Lukaku dovesse sfumare. Intanto su Morata è piombata improvvisamente l’Inter, che ora ha necessità di trovare un sostituto del belga. Come riporta Marco Giordano di Calciomercato.it, filtra ottimismo dopo l’incontro tra gli agenti del giocatore e l’Inter, pronta a fare un’offerta di 15 milioni per l’ex bianconero.