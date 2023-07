Juventus, stangata UEFA: verdetto ufficiale ‘anticipato’

Oltre alle questioni di calciomercato, in casa Juventus continuano a tenere banco anche le vicende extra-campo. Le ultimissime.

Manca sempre meno prima dell’inizio ufficiale della tournée negli States della Juventus. Poche ore fa, del resto, Max Allegri ha diramato la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte al mini-ritiro a stelle e strisce.

Sono giorni frenetici in casa bianconera. Oltre alle vicende di campo, infatti, con Vlahovic e compagni che hanno cominciato al preparazione per l’inizio della nuova stagione, a calamitare l’attenzione mediatica è soprattutto quanto potrebbe accadere fuori dal rettangolo verde. Sul mercato ma non solo. Tutto il popolo della Juventus aspetta con ansia il verdetto UEFA in merito alla possibile esclusione della ‘Vecchia Signora’ dalla Conference League per la presunta variazione del settlement agreement.

Decisione che dovrebbe avvenire in tempi relativamente brevi, come confermato dallo stesso tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. I Viola, infatti, nel caso in cui la Juventus dovesse restare un anno fuori dall’Europa, andrebbero a disputare di diritto i play off di Conference League. Scenario che chiaramente non può essere trascurato dai gigliati, con Italiano che ha anticipato la data nella quale potrebbe essere decretato il verdetto ufficiale. In un’intervista rilasciata a TGR Toscana, Italiano si è lasciato scappare queste parole: “Il 28 luglio si saprà qualcosa riguardo la Conference League: speriamo di partecipare a questa competizione europea.”