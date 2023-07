Nuovo argentino alla corte di Allegri: ‘convola’ a nozze con la Juventus

Il lavoro della Juventus prosegue sotto traccia e in quella che sembra una calma apparente, continua a lavorare per riportare il big in Italia

La Juventus è in una fase di stallo per quanto riguarda il mercato in entrata. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato piuttosto chiaro su quella che sarà la politica adottata dai bianconeri.

Fino a quando non verranno ufficializzate alcune operazioni in uscita come quella di Denis Zakaria, non potrà esserci alcuna entrata per la Juventus. Oltre allo svizzero anche Arthur è pronto a essere ufficializzato come nuovo centrocampista della Fiorentina. Situazione più a rilento per la cessione di Weston McKennie. Uno dei primi obiettivi per il centrocampo per prendere il loro posto è Franck Kessié. L’ex Milan vorrebbe riscattare la sua annata poco positiva al Barcellona ma riportarlo in Italia non è semplice. La Juve ha puntato da tempo anche un altro giocatore che potrebbe tornare in Serie A e che milita in Liga.

La Juventus non molla la pista De Paul dall’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid ha esigenza di effettuare diverse uscite e molti dei suoi giocatori stanno attirando l’attenzione dei club di Serie A.

In primo piano c’è sicuramente Alvaro Morata, inseguito da Inter e Roma che hanno già avuto dei dialoghi con il club spagnolo. Anche la Juventus, però, è sulle tracce dello spagnolo per riportalo a Torino. Oltre al centravanti ex Real Madrid e Chelsea, un altro giocatore dell’Atletico che piace ai bianconeri è Rodrigo De Paul. Il centrocampista campione del Mondo non ha mai trovato il giusto feeling col Cholo Simeone e per l’Atletico è uno dei giocatori sacrificabili per fare cassa. Il classe ’94 potrebbe tornare in Serie A. Nel suo pregresso all’Udinese ha dimostrato di avere grande dimestichezza con il campionato italiano e già dai tempi di Udine l’interesse della Juventus si era acceso concretamente. I bianconeri erano vicini a De Paul ma poi l’inserimento dell’Atletico Madrid lo ha convinto a scegliere la Liga. Vista la sua attuale situazione, è plausibile che il giocatore spinga per tornare in Serie A, il campionato dove è esploso e si è messo in mostra.