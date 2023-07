Comunicazione arrivata alla Juventus: 20 milioni di euro

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e una delle notizie più interessanti riguarda la trattativa tra Franck Kessié e la Juventus.

Per il centrocampo la Juventus ha messo in cima alla lista delle sue preferenze Franck Kessie. Il calciatore del Barcellona è pronto a salutare la Spagna per tornare in Italia. Alla base di questa decisione i rapporti non proprio idilliaci con l’attuale tecnico del club blaugrana Xavi che ha messo alla porta il calciatore della Costa d’Avorio. Adesso il suo agente sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione: ecco la richiesta del Barcellona per cedere alla Juventus Kessie.

Il rinnovo di Rabiot non basta. Allegri ha chiesto nuovi rinforzi in messo al campo. Una delle richieste del tecnico è Franck Kessie. Il centrocampista ex Atalanta e Milan è pronto a tornare in Italia per vestire la maglia della Vecchia Signora. Una trattativa, questa, che va avanti da settimane e che potrebbe sbloccarsi molto presto anche perché il Barcellona ha bisogno di cedere il giocatore che in Spagna guadagna 7 milioni a stagioni. Ecco, intanto, le ultimissime notizie riguardo il trasferimento in Italia del calciatore.

Calciomercato Juventus: svelato il prezzo di Kessie

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il Barcellona è disposto a cedere il giocatore alla Juventus per una cifra di 20 milioni di euro.

Per Kessie servono 20 milioni di euro. Una cifra spropositata, considerando anche l’ultima stagione del giocatore che non ha offerto brillanti prestazioni con la maglia blaugrana. Ecco perché l’obiettivo della Juventus è strappare il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Giuntoli è a lavoro per chiudere l’operazione con queste modalità. Parallelamente, i bianconeri stanno perfezionando anche la trattativa di mercato per la cessione di Zakaria al West Ham che potrebbe portare nuove risorse nelle casse del club bianconero. Allegri resta in attesa di una svolta. La fumata bianca potrebbe arrivare entro fine luglio, un modo questo per consentire all’allenatore di poter lavorare sin da subito con il giocatore per averlo a disposizione per l’inizio della stagione.