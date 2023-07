Inter prima, Juventus terza: verdetto stravolto e nuova classifica

Chi vincerà lo scudetto? Ad un mese dall’inizio del campionato e in pieno calciomercato, abbiamo domandato chi è il favorito per la vittoria finale.

Siamo a luglio e il mese prossimo è già campionato. Anche se si è nel vivo di un calciomercato che deve ancora far scoppiare i suoi colpi migliori, la domanda che già circola insistentemente è la seguente: chi vincerà il prossimo campionato?

Parte la caccia alla dominatrice del passato torneo, il Napoli di Rudy Garcia, che ha sostituito sulla panchina degli azzurri Luciano Spalletti. Lazio, Juventus, Inter e Milan lanciano la sfida ai partenopei. Il mercato sta lanciando segnali diversi. Un po’ tutte le formazioni italiane hanno i loro cronici problemi economici e pertanto hanno tutte la priorità di effettuare diverse cessioni per poi iniziare ad acquistare i giusti, o presunti tali, rinforzi.

Non è un caso che sia il Milan la società che si sta muovendo meglio in questa prima fase del calciomercato, l’unica squadra che ha effettuato una cessione pesante quale quella di Sandro Tonali, dalla cui vendita la società rossonera ha incassato 70 milioni di euro che ora sta reinvestendo al meglio con acquisti giovani e di qualità.

Le altre sembrano decisamente più indietro. Il Napoli campione d’Italia ha ceduto soltanto Kim, mantenendo però intatto il resto della rosa. Juventus, Inter e Lazio appaiono più in ritardo ma dalle quote per gli scommettitori questo non si evince affatto.

Chi vincerà lo scudetto? Ecco le quote

Numeri su numeri per vedere chi è il favorito per lo scudetto 2023-2024 in questo torrido mese di luglio. Nel nostro gioco di mezza estate abbiamo coinvolto 888Sport.it, Snai e Bet365.it, che ci hanno fornito cifre inconfutabili che daranno, come sempre avviene in questi casi, adito a polemiche infinite. E i primi rumors iniziano ad arrivare dal mondo social.

Analizziamo le prima quattro posizioni, quelle che permetteranno l’accesso alla prossima Champions League. Al quarto posto troviamo il Milan che le cui quote vanno da 7 a 4.50. Al terzo posto c’è la Juventus quotata a valori oscillanti tra il 5 e il 4.33. Al posto d’onore, non senza sorprese, troviamo il Napoli Campione d’Italia, le cui quotazioni passano da 4.50 ad un doppio 3.50. Al primo posto, come candidata alla vittoria finale, troviamo l’Inter le cui quote variano da 3.25 fino al più basso 2.75.

Come già accennato tale quotazioni hanno acceso la discussione in ambito social e i tifosi si stanno già esprimendo, in maniera più o meno colorita, in riferimento alle quote che le tre società di scommesse hanno pubblicato. Ricordiamo che è soltanto un gioco di mezza estate dove i numeri presenti fotografano, a loro modo, la situazione attuale delle più importanti formazioni del nostro campionato.

Tra due settimane vi saranno numero decisamente diversi. E polemiche, di eguale intensità ma con contenuti diversi.