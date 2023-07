Calciomercato Juventus, semaforo rosso: affare alla deriva

Calciomercato Juventus, semaforo rosso. Inizia ad assumere contorni preoccupanti il non-mercato bianconero ed un altro affare sembra sfumato.

E’ accaduto tutto nell’arco di una giornata. La squadra e la società Juventus hanno dato e ricevuto una risposta importante.

La prima risposta importante l’ha data la squadra, alle prime ore del giorno, nella sua prima apparizione stagionale e contro un avversario di tutto rispetto, il Milan di Stefano Pioli, la squadra che si sta più rafforzando in questo mercato 2023 grazie ad una società che si sta muovendo con competenza ed occhio lungo. Una vittoria, quella della formazione di Allegri, arrivata ai rigori, la cui importanza è assai prossima allo zero, ma dove la Juventus ha lanciato segnali importanti.

La seconda risposta è invece stata ricevuta in tarda serata dalla società. L’UEFA si è finalmente ricordata della Juventus e ha comunicato ufficialmente l’esclusione per un anno dalle competizioni europee per la formazione bianconera più una multa pari a 20 milioni di euro. Al di là dell’ammenda pecuniaria che presenta caratteristiche particolari, la mancata partecipazione alla prossima Conference League comporta un’immediata conseguenza in ambito calciomercato.

La drastica riduzione di impegni ufficiali data dall’assenza di impegni internazionali comporta la conseguente riduzione della rosa. Se prima della decisione della UEFA si pensava ad un organico di 25-26 giocatori, ora 22-23 elementi possono bastare. Ma se diminuisce la quantità della rosa la qualità deve crescere ancora.

Calciomercato Juventus, semaforo rosso

Cristiano Giuntoli sta rientrando dagli Stati Uniti dal momento che al mercato della Juventus deve essere impressa una brusca accelerata. I giorni passano e le trattative sembrano ristagnare pericolosamente.

Ora che anche la Conference League non è più un pensiero occorre lavorare sugli esuberi e inseguire i profili più alti che rimangono l’obiettivo primario della società bianconera. Giuntoli volerà presto in Inghilterra e non soltanto per la vicenda Lukaku. Il direttore tecnico della Juventus intende chiudere la cessione di Denis Zakaria, il centrocampista svizzero inseguito da tempo dal West Ham. La trattativa con il club inglese sembra essersi arenata.

Il West Ham è ancora sul giocatore però non più solo. La formazione del Principato, il Monaco e i tedeschi del Lipsia sono fortemente interessati al talentuoso centrocampista bianconero. Dalla sua cessione la Juventus intende ricavare non meno di 20 milioni di euro ed è per questo che Giuntoli spera che vi siano più pretendenti per il centrocampista elvetico. La sentenza di Nyon ha cambiato il mercato della Juventus. Ora anche profili di primo piano della Next Gen potrebbero trovare spazio in altri club di serie A.

Pertanto qualche giovane in meno in rosa ma elementi di peso sempre nel mirino per rinforzare la prima squadra. Lukaku e Kessié, tanto per intenderci.