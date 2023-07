Folata Giuntoli, red bull Juventus: il ‘ritorno’ ringalluzzisce Allegri

La Juventus disegna le nuove corsie di sorpasso. La società bianconera accelera il suo mercato in entrata tentando di acquisire i rinforzi desiderati da Allegri.

Al momento c’è soltanto un Timothy, ed è Weah, ma ben presto ve ne potrebbe essere un altro. Cristiano Giuntoli ha passato qualche giorno negli Stati Uniti, dove ha seguito la squadra impegnata nel Soccer Champions Tour 2023.

Ora però è tornato in Europa, non si sa se in Italia o in Inghilterra. Il direttore tecnico bianconero vuole portare a termine alcune operazioni iniziate tempo fa e che riguardano profili da sempre attenzionati dalla dirigenza bianconera. Poi le febbrili tempistiche del mercato quasi obbligano ad abbandonare temporaneamente un obiettivo e a concentrarsi su un altro, semplicemente per non correre il rischio di perderlo definitivamente.

La Juventus ha già individuato come le corsie esterne debbano essere ridisegnate, apportando ad esse modifiche che assicurino gioventù, esperienza e capacità di interpretare al meglio le due fasi, difensiva ed offensiva. Cuadrado non c’è più ed Alex Sandro è ormai fuori da ogni progetto. Non è un mistero che Giuntoli stia puntando Carlos Alberto, l’esterno sinistro brasiliano del Monza, classe 1999.

Dalla parte opposta vi è Timothy Weah, ma presto potrebbero essere in due. Stesso nome di battesimo, stesso ruolo: Timothy Castagne, professione: esterno destro.

La Juventus disegna le nuove corsie di sorpasso

La destinazione Inghilterra per Giuntoli non nasce soltanto dalla volontà, e necessità, di chiudere definitivamente, e nei termini di maggior vantaggio possibile per la Juventus, la questione Romelu Lukaku con il Chelsea, ma anche di trattare con il Leicester l’acquisto dell’esterno destro Timothy Castagne.

Massimiliano Allegri ha espresso giudizi lusinghieri sul giovane Weah ma per la Juventus che ha in mente ritiene che sia indispensabile anche un esterno destro forte in fase difensiva. Castagne è un profilo sicuro anche se ancora giovane, classe 1995 e ha, dalla sua parte, anche l’esperienza maturata in tre anni di Seria A nelle file dell’Atalanta.

L’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ci annuncia che Castagne ha chiesto al Leicester di essere ceduto. La Juventus ha proposto al club inglese la formula del “prestito con opzione di acquisto“. Il Leicester, invece, “vuole 15 milioni di euro e un accordo permanente“. Per cui niente prestito con diritto di riscatto ma cessione a titolo definitivo.

Soluzione estremamente più complicata per la Juventus, ma è facile immaginare che Giuntoli non mollerà facilmente la presa. L’Inghilterra, pertanto, può diventare terra di conquista per la Juventus e per Giuntoli che può portare a Torino, in un colpo solo, due…belgi.