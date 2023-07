Donnarumma alla Juventus: l’ultima ‘mazzata’ la infligge Vlahovic

La Juventus è attesa da un mese di agosto molto impegnativo, sia per gli impegni sul campo sia per quanto riguarda le vicende di calciomercato.

Manca davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A e la formazione allenata da Massimiliano Allegri non fa mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto. Dopo aver trascorso l’ultimo anno molto complicato a causa delle vicende extra calcistiche che hanno coinvolto il club, c’è tanta voglia di regalare delle soddisfazioni alla propria tifoseria.

La Juventus dunque dovrà essere competitiva, con l’arrivo di diversi giocatori in grado di aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. Anche se ci saranno delle cessioni non ci sono dubbi sul fatto che Giuntoli riuscirà a portare alla corte di Allegri i giocatori adatti alle sue idee di gioco. Certamente però ci saranno delle cessioni, inevitabili per motivi di bilancio. Ma non si discute la volontà della società di voler costruire una squadra ambiziosa.

Juventus frenata da Vlahovic per tentare l’assalto a Donnarumma

Vlahovic e Chiesa sono i due calciatori dell’attuale rosa bianconera che hanno le maggiori possibilità di essere ceduti. Certo, la Juve attende delle offerte importanti per loro, l’obiettivo è fare cassa e non svendere il loro talento.

Ma c’è anche un altro calciatore in organico che ha grande valore ed è il portiere polacco Szczesny, valutato attorno ai 20 milioni di euro e finito nel mirino del Bayern Monaco, anche se per i tedeschi non rappresenta una priorità, come riporta Sportmediaset. I bavaresi infatti puntano su Raya, ma qualora non riuscissero ad arrivare al loro obiettivo ecco che potrebbe riaprirsi la possibilità di una offerta per l’estremo difensore bianconero. E se Szczesny andasse via ecco che la Juve potrebbe bussare alla porta del Psg per Donnarumma, che non è certo un intoccabile per Luis Enrique. Al momento i bianconeri non si sono fatti avanti per evitare eventuali richieste dei parigini per Vlahovic.