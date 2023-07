Cessione sbloccata, affare Milan-Juve: Giuntoli gode due volte

Il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento più dibattuto dai tifosi oltre all’esclusione dalle coppe europee.

È arrivata l’ufficialità del fatto che la formazione di Massimiliano Allegri non parteciperà alla prossima edizione della Conference League. La sanzione dell’Uefa varrà per un anno e prevede anche il pagamento di una multa di 10 milioni di euro.

Quel che più conta è però che la Juventus di fatto ora volta pagina. I bianconeri potranno concentrarsi esclusivamente sulle vicende del campo, dunque prepararsi nel migliore dei modi per le prime sfide ufficiali del campionato di serie A. Riuscire a conquistare lo scudetto sarà dunque la missione principale, anche se chiaramente si punterà pure alla conquista della Coppa Italia. L’allenatore Massimiliano Allegri ha però bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo. Solo così potrà avere una rosa ampia e competitiva per una stagione che sarà lunga e impegnativa da affrontare.

Juventus, per Pellegrini c’è il Milan

Il direttore sportivo Giuntoli però prima di poter compiere delle operazioni in entrata deve assolutamente cedere quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del club. Specie senza Europa si deve fare i conti con il risanamento del bilancio. Guardando con attenzione anche al monte ingaggi.

Novità in arrivo sulla fascia sinistra, dove – come ha spiegato il giornalista Alfredo Pedullà a Sportitalia – presto potrebbe esserci una cessione, quella di Luca Pellegrini, tornato alla base dopo l’esperienza con la Lazio. Il Milan infatti lo ha individuato come vice Theo Hernandez. Ma prima di fare un’offerta concreta deve prima cedere Ballo-Tourè. Una operazione che alla Juventus sarebbe senz’altro gradita. Cedendo Pellegrini Giuntoli risparmierebbe sul suo ingaggio e ricaverebbe un tesoretto. Soldi che probabilmente i bianconeri investirebbero su Carlos Augusto del Monza, l’obiettivo per la corsia mancina. Un affare che potrebbe dunque sbloccarsi nel corso dei prossimi giorni.